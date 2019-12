Naïma: le Profumerie Aline entrano nella compagine societaria

Si arricchisce il quadro societario del gruppo Naïma che accoglie le Profumerie Aline, gestita dalla famiglia Manzini. Il PhyGital Business Model Naïma verrà implementato nei beauty store fiorentini in modo progressivo a partire dal 18 gennaio 2020 con l’upskilling del personale, i futuri NaïmAngels.

“Abbiamo avuto diversi incontri con Naïma. La decisione di entrare in un gruppo non era nei nostri piani, ma la vision futuristica, i progetti che ha sviluppato Naïma in questi anni e l’attenzione al cliente attraverso un personale altamente qualificato e formato corrispondevano alle nostre caratteristiche e alla svolta che volevamo dare alle Profumerie Aline in modo da proiettarle nel futuro del settore” spiega Massimo Cavini, membro CdA Aline Profumerie srl.

Fabio Lo Prato, managing director Naïma, aggiunge: “I touch point che abbiamo identificato tra le Profumerie Aline e la nostra visione del business sono stati fin da subito chiari: la customer satisfaction come priorità assoluta, il personale altamente qualificato su cui investire e soprattutto delle famiglie di imprenditori che vogliono proiettarsi nel futuro per esserne protagonisti. Il forte legame con il territorio che le Profumerie Aline hanno desideriamo rimanga e anzi si intensifichi attraverso la nostra strategia di costruzione di Naïma come GLocal Brand”.