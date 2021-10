Naturalboom, quell’angolo di natura in gdo

L’esperienza di Eataly e il progetto di crowfunding: si concretizzano le strategie di

posizionamento della nuova linea di LeaveYourS.

Naturalboom ha creato un vero e proprio angolo di natura e l’ha posizionato presso alcune insegne della gdo. È questa la strada scelta da LeaveYourS per rendere il prodotto ben visibile e catturare l’interesse del cliente-visitatore che non ha ancora avuto a che fare con il Mental Drink. L’esperienza è partita la scorsa estate presso Eataly e sta riscuotendo successo: “L’angolo di natura che abbiamo ricreato -spiega Andrea Campagnolo, fondatore del progettoall’interno di questi punti di vendita, che ci fa sentire a casa, sicuramente attira l’attenzione del cliente, che si avvicina incuriosito per provare il nuovo trend del Mental Drink e l'innovazione della ricetta a base di nootropi naturali. Avendo la possibilità di far assaggiare il prodotto, abbiamo potuto constatare come la bevanda sia apprezzata dai cittadini milanesi, anche i numeri in termini di vendite giornaliere lo confermano”.

L'esperienza è destinata a essere replicata nelle altre insegne della gdo. Sempre con l'obiettivo di guidare, parte del pubblico, al cambiamento nelle abitudini e di novità per quanto riguarda il benessere mentale. Naturalboom è a base di otto ingredienti (ashwagandha, olivello spinoso, papaya, mate, zenzero, the verde, limone, agave) che lo rendono ideale per migliorare la concentrazione. È disponibile in lattina da 250 ml, ma novità sono in fase di studio proprio in questi mesi. È prevista infatti l’uscita di una seconda referenza il prossimo anno.

“Anche in questa nuova formulazione non mancheranno gli ingredienti a noi più cari in quanto protagonisti dei nostri progetti ambientali - papaya (che sostiene Treedom, a favore

dell’agricoltura in alcuni Paesi africani), olivello spinoso (di cui verranno studiate le proprietà, piantato presso la Fattoria didattica dell’azienda)- mentre verrà sostituito lo zenzero con un altro ingrediente che al momento resta top secret”.

Crescita veloce e nuovi testimonial

Alle spalle di Naturalboom ci sono l’impegno e la determinazione di un gruppo di persone che ha deciso di puntare su un progetto sostenibile, sia nella risultante finale (il prodotto) che nelle sue diramazioni (le attività di Corporate Social Responsibility). Per sostenere la distribuzione nazionale, LeaveYourS ha attivato una campagna di crowfunding, aperta da qualche settimana.

“La campagna ha già raggiunto l'‘overfunding’ e puntiamo, quindi, a giungere alla soglia

massima di capitale di 500 mila euro. La campagna rientra in un piano strategico che vuole

allargare la gamma e consolidare la categoria merceologica che ha preso vita con la nascita di Naturalboom, quella dei Mental Drink. Vista l’importanza dell’operazione, gran parte dei nostri sforzi è orientata alla massimizzazione del risultato, anche per quanto riguarda le iniziative a livello di comunicazione”.

Oltre a questo, nei prossimi mesi il produttore sarà impegnato in attività, eventi, collaborazioni in linea con la filosofia aziendale: “Saremo tra gli sponsor della Holis Week, il Fuori Salone del Benessere dedicato alle pratiche olistiche e al mondo yoga, attività che si sposa perfettamente con la nostra bevanda”

