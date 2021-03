NaturaSì lancia il servizio “prenota e ritira entro 72 ore”

La varietà di servizi legati alla spesa, ancor più in questi tempi pandemici, è ormai un must della competitività e del customer care. Vale anche per NaturaSì, una catena che per tipologia di assortimento tende già di per sé ad avere un proprio target più fidelizzato e specifico, che in alcuni casi associa la spesa nei suoi punti di vendita a quella in altre insegne più generaliste della gdo.

NaturaSì ha infatti lanciato il nuovo servizio gratuito Prenota e Ritira, in esclusiva per i possessori della community card. Quest'ultimo consente di scegliere e ordinare i prodotti che desideri tra un assortimento più ampio, ritirandoli entro 72 ore direttamente in negozio.

"Ti avviseremo noi quando saranno disponibili", recita la mail inviata dalla catena ai propri utenti, che aggiunge: "Pagherai solo al momento della consegna e se vorrai aggiungere qualcosa al tuo carrello, potrai farlo comunque saltando la fila". Un incentivo anche per evitare al cliente giri a vuoto a causa dell'out of stock, che nel caso delle referenze NaturaSì rischia di essere ancor più disagevole proprio perché ognuno tende a volere quel prodotto specifico ed è meno disposto alla sostituzione.

Ma attraverso l'app NaturaSì è possibile accedere anche il servizio "La spesa entro 24 ore", che consente di fare la spesa direttamente dal proprio smartphone, scegliere uno dei punti di vendita NaturaSì che hanno già attivato il servizio e ricevere i prodotti selezionati a casa o nel punto vendita prescelto entro 24 ore.