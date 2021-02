Nel progetto gReen di Renzini Alta Norcineria, ora anche la Linea Buone Fette in vaschetta

Dopo 40 anni di incessante lavoro e ricerca, tramandando di generazione in generazione gli antichi saperi e l’amore per una tradizione secolare, Renzini si è posto un nuovo obiettivo: abbracciare la sfida della sostenibilità ambientale con i propri packaging, a partire dalla nuova gamma di prodotti di alta norcineria in vaschetta, con lo stesso gusto e la stessa esperienza sensoriale dei prodotti del banco di taglio.

Un progetto ambizioso e riuscito che risponde a diverse necessità, tra le quali le rinnovate attenzioni alla sicurezza nei punti vendita e all’igiene alimentare che un anno molto particolare come quello appena passato ha portato inevitabilmente all’attenzione di tutti.

Renzini ha così lavorato ad una gamma sempre più completa e soddisfacente di prodotti di Norcineria Gourmet ora disponibili anche nel reparto libero servizio dei supermercati.

La linea ATM di norcineria in vaschetta Buone Fette risponde dunque a questo progetto, mantenendo intatte tutte le caratteristiche che rendono i prodotti Renzini eccezionali: la grande qualità delle materie prime e dei processi di produzione, la ricercatezza e l’ambizione delle ricette esclusive, il tutto racchiuso in prodotti gustosi e vincenti anche nei formati preaffettati.

Tutti i prodotti Renzini raccontano di uno stile di vita sano e di una cultura in cui alimentazione, lavoro e territorio vivono un rapporto simbiotico, simbolo di natura e benessere.

Per questa ragione, un aspetto che merita particolare attenzione è la scelta di un packaging ecosostenibile. Le vaschette ATM Renzini rientrano nel progetto gReen, marchio che riunisce tutti gli interventi che Renzini sta attuando per tradurre in azioni concrete l’impegno per un mondo migliore, attraverso l’adozione di pratiche e processi sostenibili: un percorso che comincia con l’abbattimento della produzione di CO2, l’adozione di fasi produttive sempre più ecosostenibili (Renzini produce almeno il 25% della propria energia da fonti rinnovabili) e la sostanziale riduzione degli scarti non riciclabili. La progressiva riduzione dell’utilizzo di plastica nei pack va in questa virtuosa direzione, alla quale nessuno oggi può sottrarsi. Le nuove vaschette Renzini ATM per il libero servizio sono realizzate in PET totalmente riciclabile a tre strati.

Le ATM Buone Fette Renzini presentano un’ampia gamma di prodotti di prima qualità, che associano gusto e facilità di assortimento, vendita e acquisto, merito della trasparenza e della qualità delle confezioni, destinate a portare la Norcineria Italiana anche all'estero, grazie alla varietà della proposta e all'elevato valore in chiave di sostenibilità delle nuove confezioni.

http://www.renzini.it/it/notizie/le-nuove-vaschette-atm-renzini_29