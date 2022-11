Nell’eldom Unieuro raccoglie il gradimento della clientela

Nominata Insegna dell’Anno 2022-23 nella categoria Elettrodomestici & Elettronica, ottenendo il punteggio più elevato per la facilità d’acquisto

Unieuro è stata riconosciuta come “Insegna dell’Anno 2022-23” nella categoria Elettrodomestici & Elettronica, alla quindicesima edizione italiana di Retailer of the Year. L'indagine ha registrato quest’anno quasi 135mila consumatori votanti per un totale di oltre 241mila preferenze e 550 insegne valutate.

All'insegna di distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici è andato nel periodo anche il premio Digital Marketing ai Digital (R)Evolution Awards di Bain & Company Italia. La società di consulenza strategica ha condotto un’analisi quantitativa sulle performance aziendali in quattro aree (traffico, media optimization, performance sito e performance app). Ha analizzato oltre 100 aziende, operanti in 7 settori diversi, per un totale di 4,5 miliardi di visite online, oltre 2 milioni di indirizzi web e 3,5 milioni di parole chiave di ricerca.

Approccio omnicanale

Forte di un approccio omnicanale che integra circa 280 negozi diretti e 260 punti di vendita affiliati alla piattaforma digitale unieuro.it e al digital pure player Monclick, Unieuro -con quartier generale a Forlì e piattaforma logistica centrale a Piacenza per un totale di oltre 5.800 dipendenti- ha di recente reso noti anche i dati economici della relazione semestrale 2022/23, che seguono i ricavi superiori a 2,9 miliardi di Euro dichiarati nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2022 (che si confermano essere i ricavi previsti anche dalla prossima chiusura d'esercizio, con EBIT adjusted tra 35-40 milioni di euro e cassa netta tra 110-130 milioni di euro).

La semestrale

La Relazione Finanziaria Semestrale al 31 agosto 2022 di Unieuro Spa ha quindi dichiarato ricavi di 1.292,7 milioni di euro per il secondo semestre 2022/23, in crescita dell’1,9% rispetto al periodo precedente, segnalando una forte espansione delle vendite online (+23%, con ricavi like-for-like +1,5%) e la crescita delle categorie White (+5,1%) e Servizi (+18,3%). Per spingere l'acceleratore sulla trasformazione digitale, Unieuro ha siglato in maggio anche una partnership finalizzata a dotare l’intera rete diretta delle etichette elettroniche intelligenti e della piattaforma IoT Cloud VUSION Retail.

Redditività condizionata

Ha commentato l'amministratore delegato di Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli: “In un contesto sfidante, Unieuro continua a performare meglio del mercato, con un incremento a doppia cifra delle vendite del canale online, pur registrando una redditività fortemente condizionata da un livello inflazionistico eccezionalmente elevato. Guardando al futuro, il potere d’acquisto dei consumatori resterà ragionevolmente sotto pressione con inevitabili impatti sulla domanda. Affrontiamo le prossime sfide forti di una solida posizione finanziaria e rimaniamo concentrati nell’esecuzione della nostra strategia omnicanale, focalizzata sul miglioramento dell'esperienza di acquisto dei nostri clienti, che già ci hanno premiati con un grado di soddisfazione (NPS) in crescita di circa 5 punti”.

Il gradimento espresso

È così che il riconoscimento di Insegna dell'Anno conferma l'impegno a mantenere un solido legame con i consumatori, che l'hanno valutata considerando elementi come: Prezzo, Assortimento, Accoglienza, Competenza, Facilità d’acquisto e Aspetto. E proprio quest'ultimo si è rivelato l'aspetto più gradito dai clienti che gli hanno attribuito il maggior punteggio.