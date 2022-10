Unieuro vuole diventare un riferimento per i gamer (e parte da Twitch)

Anche la catena approda sulla piattaforma in cerca di un nuovo dialogo con gli utenti e lo fa cominciando dal lancio di un torneo sportivo

Se è successo nel mondo del largo consumo alimentare, con esempi che vanno da Mutti a Lavazza, non stupisce che il trend del gaming su Twitch coinvolga anche catene di elettrodomestici ed elettronica, che sono ancora più affini alla piattaforma per tipologia di prodotti venduti. Ad aver investito nel coinvolgimento dei giocatori virtuali questa volta è Unieuro, che ha lanciato appunto su Twitch il suo primo torneo Unieuro Esports Series – LegendsCup. Il rimando è a uno dei videogame più popolari di sempre e l'obiettivo è coinvolgere giocatori professionisti e appassionati, mettendo in palio un montepremi complessivo da 20mila euro in buoni Unieuro e facendo salire a bordo alcuni dei protagonisti più celebri del mondo esports e gaming.

Inaugurato il 17 settembre e suddiviso in quattro Cup, il torneo è integralmente trasmesso sul canale Twitch di Esl_It e sui canali Twitch degli ambassador (già ottenute con la prima e la seconda sfida oltre 400mila views e 300 team partecipanti). L’appuntamento finale è fissato a sabato 8 ottobre e trasmesso in diretta dallo store Unieuro di Milano Marghera che, per l’occasione, si trasforma in un vero e proprio studio con caster e talent che trasmettono il watch-party del torneo e incontrano i fan. Un progetto curato nel complesso da Zenith.

“Il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento per le nuove generazioni di gamer, coinvolgendoli con appuntamenti imperdibili ed offrendo loro contenuti ed esperienze memorabili. I trend evidenziano una crescita a doppia cifra nel nostro Paese del gaming competitivo, che Unieuro intende intercettare anche in previsione dei prevedibili scenari che vivremo in un futuro ormai vicinissimo. L'ambizione è quella di distinguerci in tutti i progetti Esports e riuscire ad intercettare le esigenze dei nostri clienti”, spiega Enzo Panetta, digital marketing & innovation director di Unieuro.