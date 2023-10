Netflix House: presto una rete di negozi fisici

Due primi store negli Stati Uniti e un piano di espansione, ancora top secret, in vari Paesi del mondo. Netflix House si prepara a sbarcare nell'offline

Sembra ormai certo l'arrivo di Netflix House nell'offline con le prime aperture negli Stati Uniti per espandersi gradualmente in altre aree del mondo. Dopo i test fatti con i primi pop-up del gruppo e con i temporary store di Stranger Things, come raccontato in questo articolo, le aperture del canale fisico dovrebbero portare il mondo Netflix in vari negozi in tutto il mondo all'interno dei quali ci sarà spazio per la ristorazione e area vendita per abbigliamento e merchandise con la possibilità di vivere esperienze fisiche legate alle serie TV più popolari. I primi punti di vendita Netflix House dovrebbero vedere la luce nel 2025 e saranno concepiti come sedi e avamposto Netflix nelle città di vari Paesi con aree predisposte per guardare in compagnia gli episodi delle proprie serie preferite, ma anche la possibilità di giocare ai videogiochi in arrivo su Netflix oltre che per l'acquisto di referenze di varie categorie merceologiche.

Stando a quanto scrive la testata Bloomberg, nel 2025 dovrebbero essere aperti come primi store dell'insegna i negozi di New York e Los Angeles per poi proseguire con un piano di sviluppo di cui ancora non si sa nulla di certo. Alla base di questa scelta ci sarebbe la volontà, visti i grandi numeri che ruotano attorno alla piattaforma Netflix, di portare l'esperienza dello spettatore a un livello più alto, condividendo momenti non più solo virtuali ma reali e tangibili con l'obiettivo, ipotizziamo, di creare maggiore fidelizzazione e potenziare l'esperienza dei consumatori.