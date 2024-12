New Factor distribuisce Melinda Lab nel canale vending

Melinda sceglie New Factor per distribuire i propri prodotti nel canale vending machine

New Factor sigla un accordo per distribuire i prodotti di Melinda Lab nel canale delle vending machine. La partnership riguarderà i prodotti trasformati a base di frutta della business unit del consorzio Melinda. A New Factor l’incarico di commercializzarli nel segmento dei distributori automatici, dov’è attivo anche distribuendo il proprio marchio Mister Nut. “Siamo orgogliosi -sottolinea Alessandro Annibali, amministratore delegato di New Factor- di essere stati scelti dal primo marchio del settore dei prodotti ortofrutticoli in Italia per una partnership che può soddisfare le reciproche esigenze e aspettative e che potrebbe offrire, a entrambe le imprese, eventuali collaborazioni in diverse progettualità”.

I protagonisti della partnership tra New Factor e Melinda

Melinda Lab è la business unit dell’omonimo consorzio dedicata allo sviluppo di prodotti trasformati a base di frutta, con un’offerta che comprende succhi di mela, squeez, mousse in vaschetta, barrette e prodotti disidratati. “Quella di affidarci a New Factor -dice Paolo Gerevini, direttore generale di Melinda Lab- non è stata certo una scelta casuale: con questo accordo possiamo infatti avviare un’importante collaborazione con un partner esperto e leader nel comparto sviluppando insieme nuove opportunità sul mercato”. New Factor è una società che opera nel comparto frutta secca, presente nella gdo italiana, promotrice del progetto di filiera noci di Romagna e distributore esclusivo per l’Italia del marchio Wonderful Pistachios.