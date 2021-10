Un Epilady, che non è più dedicato alle Ladies, ma ai Gentlemen. La rivoluzione sessuale, nel mondo dell'epilazione e della cura del corpo, passa (forse) per il nuovo prodotto lanciato per il Natale 2021 da Epilady, storico brand del settore che, nel 1986, con il suo epilatore ha offerto una vantaggiosa alternativa – duratura ed economica, senza tagli e dolore - alla rasatura e alla ceretta per le donne di tutto il mondo, e che oggi guarda al mondo degli uomini per ampliare il suo pubblico. “Oltre 35 milioni di donne nel mondo possiedono prodotti Epilady” dicono, ma l'obiettivo è iniziare a contare quanti saranno gli uomini.

Absolute Hair Shaper for men si propone così come “il primo e unico dispositivo laser domestico per l’epilazione, appositamente realizzato per la pelle e i peli dell’uomo”. Un regalo che racchiude tre caratteristiche amate dal mondo maschile - “beauty, pratico e hi-tech”, propongono dall'azienda - per quel lui (che sia un marito, un fidanzato oppure un fratello) a cui è tanto difficile trovare dei regali appropriati.

Adatto alle pelli medio-chiare e ai peli scuri, il nuovo epilatore Absolute Hair Shaper for men è definito ideale per le piccole aree del corpo: viso, zona bikini, mani e piedi, ma può essere utilizzato anche per braccia, ascelle, schiena e gambe. Con una forma compatta che permette di rimuovere con precisione anche i peli superflui sul viso, in particolare guance e mento. Per un utilizzo che è garantito per 30 minuti di autonomia, grazie alla batteria integrata con ricarica USB.

Dotato di sensori intelligenti, il nuovo epilatore laser domestico al maschile di Epilady garantisce una depilazione indolore e permanente. Grazie all'avanzata tecnologia laser di precisione, il raggio emette un’onda luminosa concentrata in un solo punto e colpisce il singolo follicolo pilifero, riscaldandolo e indebolendolo nel processo. Così che un rilevatore intelligente agisce prevenendo effetti indesiderati sulle aree cutanee circostanti. Attraverso questo tipo di tecnologia, il trattamento viene assicurato molto efficace, potente e preciso, con risultati rapidi, permanenti e senza danni o ustioni alla pelle circostante.

Venduto al prezzo promozionale di 249 euro, il nuovo epilatore Absolute Hair Shaper for men entra così nei prodotti Epilady - clinicamente testati, brevettati e autorizzati da FDA – che vengono distribuiti in esclusiva in Italia da Uragme attraverso diversi canali, farmacie, profumerie specializzate e online.