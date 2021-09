Nova Coop rinnova e amplia lo store di Rivoli

Il punto di vendita Coop di Rivoli (To), locomotiva alimentare del centro commerciale La Piazzetta, si presenta con una superficie più ampia e spazi rinnovati. Il supermercato diventa superstore con una superficie attuale di 2.200 mq riprogettati per proporre l'immagine più moderna della rete Nova Coop. Il restyling ha seguito la logica della sostenibilità con soluzioni a basso impatto ambientale.

1 di 4

Lo store è stato dotato di servizi digitali per un nuovo concetto di spesa: nel banco gastronomia è stato inserito un totem touch screen Zero Attesa che permette al cliente di selezionare prodotti e quantità desiderate, prenotarli e ritirarli comodamente al banco dedicato non appena pronti, senza attesa. All'interno del punto di vendita è stato, inoltre, stato installato un totem per la geolocalizzazione che consente all’utenza di ricercare in quale reparto si trova il prodotto desiderato, riducendo i tempi per la spesa. Sono presenti monitor di comunicazione che veicolano informazioni

commerciali, promozionali e relative ai prodotti a marchio Coop. Infine, è stato inserito il Servizio Salvatempo, dispositivo mobile che permette di scannerizzare i prodotti e pagare più velocemente in casse dedicate.

"Gli interventi di ristrutturazione effettuati nell’ultimo mese ci restituiscono un punto di vendita completamente rinnovato e improntato al layout del superstore, formato che unisce la digitalizzazione e la tecnologia a una dislocazione dei reparti più funzionale per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori moderni ed offrire un’esperienza di acquisto rapida, innovativa e qualitativamente apprezzabile -dichiara il vicepresidente Nova Coop, Giuseppe Nicolo-. L’intero progetto è stato pensato per rispondere ai trend attuali di consumo e per andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre

più evoluto. Ci fa piacere poter accogliere in questo spazio gli oltre 9.000 soci e clienti".

Offerta, servizi e caratteristiche dello store

I lavori di ristrutturazione dello store, aperto negli anni Novanta, ha dato ampio risalto alla cantina dei vini, inserita in posizione centrale rispetto agli altri reparti. Sono stati valorizzati sia il Corner Salute che il Mondo Benessere e la barriera casse è stata rivisitata così come la disposizione degli uffici, del punto d’ascolto e servizi dedicati ai soci e ai clienti. Tra le novità in assortimento l’inserimento, nel banco panetteria, del pane Lievito madre di produzione Coop. L'intera offerta è ispirato alle nuove tendenze di mercato più propense a prodotti naturali, salutari e biologici. Lungo la galleria commerciale sono stati disposti totem dedicati.

Disponibile tra i servizi la spesa online su Coopshop.it dove poter scegliere l’orario di consegna a domicilio, da smartphone, pc e tablet, con un assortimento food e non food.