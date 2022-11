Nuova short collection Crai, all’insegna della sostenibilità

La collezione di teglie, dal design esclusivo, è al 100% in alluminio riciclato e si inserisce nell’ambito delle iniziative di #Crai per l’Ambiente

Dal 14 novembre 2022 fino al 18 marzo 2023, in esclusiva sui punti di vendita Crai i clienti possono collezionare la moderna linea di stampi da forno Mepra con rivestimento antiaderente. La short collection di teglie, pensata per coniugare le esigenze di praticità delle famiglie italiane in cucina con un design esclusivo, include: dalla teglia per la pizza a quella per il tiramisù, dalle tortiere alla lasagnera, fino allo stampo per il budino. Fra i punti di forza della linea, quello di essere realizzata al 100% in Italia con alluminio riciclato. Con la nuova collezione, Crai conferma quindi il suo impegno verso la sostenibilità; il progetto si inserisce infatti nell’ambito delle iniziative di #Crai per l’Ambiente, l’insieme di progetti dedicati alla sostenibilità avviati nel 2020.

L’iniziativa può contare su un testimonial d’eccezione, ovvero Andrea Restuccia, vincitore del campionato del mondo di pasticceria nel 2021 a Lione. Restuccia proporrà le sue personali rivisitazioni di alcune ricette classiche, pubblicate su craiweb.it, quali per esempio il tiramisù, la crostata, la torta di carote, da realizzare con la linea a Marchio Crai 'Cuciniamo!'.

“Siamo presenti in oltre 1.000 comuni, dalle Alpi fino alle Isole, e con questa iniziativa vogliamo tradurre questa presenza capillare in un beneficio per la comunità con attività che diano valore al territorio -afferma Mario La Viola, direttore marketing, Format, Rete e Sviluppo di Crai-. Grazie ai nostri progetti abbiamo finora riciclato quasi 5 milioni di lattine di alluminio e circa 4 milioni di bottiglie di plastica e favorito la protezione di oltre 2,5 milioni di api, numeri che rendono concreto il nostro impegno e ai quali vogliamo dare continuità per essere sempre nel cuore dell’Italia”.

A ulteriore testimonianza del suo impegno a tutela dell’ambiente, Crai ha deciso di realizzare un grande progetto di Csr: per ogni premio della short collection redento,il distributore devolverà dieci centesimi ad Okapia Onlus per contribuire all’istruzione di centinaia di bambini in Congo ogni anno, aggiungendo così un’ulteriore valenza sociale al progetto.

Oltre all’esposizione nei punti vendita di tutti i materiali di comunicazione, l’operazione è supportata da tutti i media del Gruppo (Radio Crai, Facebook, Instagram, NoidiCrai, Craiweb e Craispesaonline) e da telepromozioni che verranno trasmesse su Rai 1 a partire dal 14 novembre.