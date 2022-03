Nuove priorità nella gestione dell’assortimento? La risposta di Axiante

Il retail sta vivendo un periodo di cambiamento dettato dalle nuove abitudini di consumo: esplodono gli assortimenti espositivi, cresce il ruolo dell’e-commerce e si fa strada la multicanalità. Allo stesso tempo il negozio fisico resta comunque elemento distintivo del processo di vendita e le insegne sono chiamate a pianificare nuove aperture; il visual merchandising occupa un ruolo sempre più rilevante.

Come ottimizzare l’assortimento?

Particolarmente critica risulta essere la gestione di un assortimento molto più ampio rispetto a un tempo che, se non ben orchestrato, può generare confusione e diminuzione dell’efficacia della proposta di vendita (il rischio di duplicazione di una referenza, per esempio, può condurre a una passività finanziaria).

“Per ovviare a queste problematiche, Axiante propone, all’interno della sua suite Symphony RetailAI, due soluzioni specifiche -spiega Stefano Barzaghi, project manager dell’azienda- La prima, Floor and Store Planning, aiuta a definire le caratteristiche del negozio e a misurare le performance delle categorie. Incrociando i dati finanziari consente di produrre mappe che aiutano a migliorare il rendimento delle varie zone del punto di vendita. Simulando diversi layout è così possibile ottimizzare la proposta del flusso dello shopper”.

L’altra è Agile Merchandising, soluzione end to end integrata che aiuta a semplificare la pianificazione assortimentale per ottenere migliori prestazioni: al suo interno sono presenti i moduli di Assessment, Intelligent Clustering, Assortment Optimization, Shelf Planning, Planogram Automation. “In particolare, l’Assortment Optimization permette di accedere a dati dei clienti non solo economici - preferenze di acquisto, loyalty, demografici… - e aggregare i negozi in cluster al fine di creare il giusto assortimento che incontri le attese dei clienti e allo stesso tempo di inserire prodotti che migliorino la redditività e la marginalità. Valutata la proposta di assortimento dei negozi e il comportamento dei clienti, il modulo è in grado di aggiornare i planogrammi con l’obiettivo di garantire la migliore performance di vendita per formato, negozio, reparto e categoria”.

Il valore riconosciuto dai principali clienti italiani nel mercato retail ad Axiante non è solo il suo ruolo di system integrator con orientamento specifico al business, ma l’approccio consulenziale che viene garantito in tutte le fasi dei progetti.

Per maggiori informazioni: www.axiante.com