Nuovi Snack Best Friend per il banco Pet!

Dopo un’intensa attività di ricerca e sviluppo, Rinaldo Franco Spa, propone un nuovo assortimento di snack per cane a marchio BEST FRIEND, brand dedicato al mondo della grande distribuzione

Rinaldo Franco SpA, già presente nel mercato nazionale ed internazionale con una profonda offerta nel mondo del pet care, amplia la sua proposta per la cura e la salute degli animali da compagnia.

I nuovi snack Best Friend 100% NATURALI sono prodotti in Italia e sono dedicati a chi sceglie un’alimentazione semplice e genuina per il proprio pet. Fonte di proteine, sono ideali per uno spuntino sano e gustoso nel rispetto della natura e dell’equilibrio alimentare del cane. La lenta essicazione a bassa temperatura evita la dispersione di importanti sostanze nutritive.

Sei proposte: pelle di testa di manzo, tendine di manzo, auricolari di maiale, musetto di maiale, zampe di pollo e ali di gallina.

LE STRISCE di carne essicate proposte da Best Friend, sono monoproteiche e 100% grain free. Ideali per il training, possono essere facilmente porzionate in base alla taglia del cane.

Tre proposte in confezioni da 50 g: cervo, coniglio e cinghiale.

Best Friend propone anche una linea super premium SNACK COLLAGENE PLUS: un delizioso snack avvolto da uno strato di pollo o di manzo, perfetto come alternativa al tradizionale osso di bufalo o ai masticativi in pelle bovina. Facili da masticare, sono altamente digeribili e appetibili.

Sei proposte di cui 3 a base di pollo e 3 a base di manzo.

Della nuova linea di snack Best Friend è disponibile anche GUSTUS BAU, prodotto in Europa; è super appetibile ed ideale come spuntino fuori pasto o come ricompensa. È perfetto come premio dopo l’addestramento o come sfiziosità post passeggiata. Quattro gusti in confezione da 50 g: bocconcini di pollo e bacon, mini stick di manzo al barbecue, mini stick di pancetta e formaggio e strisce di pollo alla griglia.

Per maggiori informazioni scrivere a: commerciale@best-friend.it

Tutti i prodotti a marchio Best Friend sono visibili sul sito www.best-friend.it