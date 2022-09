Offerte online, secondo DataFeedWatch vince l’abbigliamento

L'abbigliamento detiene contemporaneamente due primati in apparente contrasto: è tra le categorie più promozionate online, e ha la spesa media più alta

I dati sulle offerte online e le vendite riportati dal Feed Marketing Report 2022 di DataFeedWatch evidenziano come l'abbigliamento sia la categoria con la maggior incidenza promozionale online, ma anche con lo scontrino medio per visita di valore più alto. Il report si riferisce alla prima metà del 2022 e si basa su un panel di oltre 15.000 negozi online in oltre 60 Paesi nel mondo.

I dati sulle offerte online di DataFeedWatch

Secondo la ricerca e il report 2022 di statista.com, oltre il 26% dei prodotti reclamizzati sui canali a pagamento come Google Ads, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Pinterest sono in promozione. E di questi, la prima categoria in promozione con una quota del 42,81% sono le calzature, subito sotto quella dell'abbigliamento e accessori con il 36,98%. Poi ancora prodotti per la salute e la bellezza, arredamento.

Sono sotto la media di promozionalità del 26,49% il comparto casa e giardino, da sempre in testa alle offerte, e le aree hardware, petfood e accessori pet.

Tra i comparti meno promozionati ci sono le riviste e il software.

L'aumento della sensibilità al prezzo dei consumatori in questa fase di incertezza, e da parte dei retailer il ricorso a sconti e promozioni anche in periodi non deputati, fanno prevedere una crescita ulteriore nel ricorso a questo meccanismo, soprattutto quando ci saranno le feste. Black Friday, Cyber Monday, Boxing Day per le occasioni promozionali statunitensi. Le finalità sono quelle classiche, aumentare le vendite, smerciare stock degli anni precedenti, conquistare nuovi clienti o fidelizzarli. L'abbigliamento allora potrebbe sorpassare la quota del 40% di promozionalità, e la media globale il 30%. Stiamo a vedere.

Spesa media per ogni visita

Categoria in cima per promozioni, ma anche per il valore della spesa media per ciascuna visita ai siti eCommerce: l'abbigliamento. I clienti di abbigliamento di lusso spendono in media 3,12 dollari, mentre i clienti di abbigliamento non di lusso e sportivo spendono per ciascuna visita a un sito eCommerce 2,65 dollari.

A seguire casa ed elettrodomestici, 2,12 dollari, poi bellezza e salute, 2,1 dollari.

La media di spesa generale calcolata da Statista.com, contando tutti i siti trasversalmente alle categorie merceologiche non food, è di 2,6 dollari.