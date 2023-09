Oltre la logistica tradizionale: Shopopop diventa fornitore ufficiale Carrefour

Ad oggi sono oltre 150 i supermercati tra diretti e franchising che fanno affidamento sull'innovativo modello di consegna a domicilio collaborativa. Il servizio verrà presentato al prossimo Salone Carrefour

Shopopop è partner Carrefour dal 2022, anno in cui è nata la collaborazione con GS Italia.

Il modello permette di gestire in maniera flessibile tutte le richieste di consegne a domicilio, sia da e-commerce che dal punto vendita, senza investimenti strutturali e garantendo la consegna in giornata (AxA). I supermercati in grado di offrire questo tipo di servizio non solo rispondono alle esigenze della clientela, ma sono in grado di distinguersi e crescere in un mercato incentrato sull'ottimizzazione dell'esperienza del cliente.

Tramite la sua community di driver collaborativi (privati cittadini) Shopopop permette l’implementazione di un servizio di consegna a domicilio flessibile, umano e sostenibile, che tiene conto delle esigenze del cliente, non dimenticando le aspettative dell’imprenditore.

Vediamo insieme quali sono i vantaggi della consegna collaborativa.

FLESSIBILITÀ: Nessun limite di consegne su una stessa fascia oraria, senza cut off stringenti.

RAPIDITÀ: Consegna garantita della spesa al cliente entro 3 ore, 7 giorni su 7, fino a 15 km dal supermercato.

CONVENIENZA: Nessun costo relativo all’acquisto di un furgone, nessun investimento strutturale e nessun minimo garantito. Lo usi quando serve con tariffe chilometriche.

SOSTENIBILITÀ: Consegne effettuate in percorsi frequenti e già esistenti per un minore impatto ambientale.

Come racconta Simone Salanitri, imprenditore con 3 punti vendita Carrefour a Milano “prima di utilizzare Shopopop, gestire le consegne a domicilio non era remunerativo. A volte dovevo mandare i miei dipendenti, che finivano per stare fuori troppo tempo, oppure andavo io di persona. Un imprenditore non può espandersi con dei limiti così grandi.

Con Shopopop abbiamo acquisito nuovi clienti, sicuramente quelli di prossimità. Inoltre il rapporto con gli esistenti è migliorato, in quanto la consegna è dedicata e direttamente al piano del cliente”

Per maggiori informazioni visita il sito