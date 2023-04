Oltre rinnova l’immagine del brand

Il marchio Oltre si rinnova puntando su una nuova identità basata su tra asset: emozionalità, qualità e capacità di parlare a tutte le donne

Nuova identità visiva per Oltre, il lifestyle brand del Gruppo Miroglio, che evolve il marchio puntando su tre pillar: l’emozionalità, ovvero il saper creare un sogno, un’aspirazione, per raccontare una storia attraverso una collezione o un capo da indossare; la capacità di parlare a tutte le donne in maniera contemporanea, esaltando l’unicità di ciascuna, per farle sentire coinvolte, ispirate e valorizzate dal brand e, infine, la qualità e l’attenzione ai dettagli di prodotto.

“Il lavoro di progettazione della nuova immagine di brand ha voluto tenere la cliente al centro. Infatti l’impegno creativo è stato affiancato da un lavoro di analisi e di ricerca che ha coinvolto attivamente, sia in una primissima fase che in un momento successivo di test, una selezione di clienti effettive e potenziali, per individuare gli aspetti da migliorare e i cambiamenti che potessero generare maggior apprezzamento o soddisfazione” commenta Lorenzo Sibilia, brand director di Oltre.

Le novità più significative si ritrovano nel logo e nell’immagine coordinata, con un cambio di font, in cui i colori trovano nuove tonalità e si allineano ai canoni estetici contemporanei attraverso la scelta del classico black&white e del colore nude, per dare più personalità al marchio. Il nuovo logo oggi è anche animato. Nuovo anche il lettering, più graziato e femminile, valorizza la rinnovata vision del brand. A questa operazione è legato il pay off Dress your story che, nella versione animata, alterna il verbo dress con express, dream, share, love, live a voler sottolineare la dinamicità del marchio.

In termini di sostenibilità, Oltre sceglie la speciale etichettatura dedicata alla capsule collection Green Story: una linea di capi di abbigliamento prodotti nel rispetto dell’ambiente e del pianeta, con ridotto consumo d'acqua ed emissioni, con attenzione alla biodiversità. Sui nuovi cartellini infatti sono riportate in evidenza le specifiche sui materiali, la modalità di produzione e le lavorazioni tecniche.