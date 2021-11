Oriocenter, sei nuove insegne in galleria, fra cui Starbucks

"A seguito della pandemia di Covid-19 abbiamo notato come siano cambiate le esigenze e i comportamenti dei nostri clienti -commenta Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter-. Alcune categorie merceologiche che prima erano considerate come un surplus nella vita quotidiana, sono diventate delle vere e proprie necessità, tanto che in questo periodo storico hanno subito un notevole aumento delle vendite. Lo smartworking e il lockdown hanno, infatti, favorito la cura e l’attenzione, anche nei più piccoli dettagli, del proprio ambiente domestico rendendolo accogliente e funzionale, ma anche l’attenzione all’hi-tech e il bisogno di fare movimento, puntando su accessori e abbigliamento sportivi per potersi allenare tra le proprie mura domestiche o outdoor. Ed è proprio per questo e per cercare di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti che puntiamo sempre a migliorarci aumentando la nostra offerta con brand esclusivi e di qualità".

FOOD

Starbucks si è unito ai 50 ristoranti e bar di Oriocenter. È un'apertura importante, perché il modello di sviluppo e di business di Starbucks non prevedeva all'inizio l'apertura nei centri commerciali ai quali preferisce di gran lunga le stazioni e gli aeroporti. Questo è il terzo Starbucks in un centro commerciale, dopo i locali aperti ad Assago (Mi) e I Gigli a Campi Bisenzio (Fi).

ARTICOLI PER LA CASA (HOME DECOR)

A Oriocenter apre il primo flagship store in Italia di CASA, attivo e noto da oltre 40 anni negli articoli per la casa e l'arredamento. Arriva anche Pylones, realtà francese ormai presente in tutto il mondo, che con i suoi oggetti contemporanei e inediti crea il giusto mix tra tradizione e tecnologia e dona un tocco di allegria alla giornata.

MODA & SPORT

Sono tre le nuove aperture che ampliano l’offerta fashion di Oriocenter:

DIXIE, brand italiano made in Firenze che propone capi ricercati e d’ispirazione retrò, dedicati a una donna giovane e versatile, fuori dagli schemi ma dal look femminile e curato nei dettagli.