OVS SpA (di seguito Ovs), gruppo leader in Italia nel mercato retail dell'abbigliamento per donna, uomo e bambino, ha firmato un accordo con Margherita Distribuzione per l'apertura, nel corso del 2021, di 7 negozi a insegna OVS e 11 negozi a insegna Upim.

Ovs acquisisce direttamente le aree non più utilizzate dagli ipermercati per aprirvi nuovi store: quindi non saranno shop-in-shop, ma punti di vendita stand indipendenti ma contigui agli ipermercati.

Nel complesso sono circa 25.000 mq di nuove aperture "in ottime location", situate negli spazi derivanti dalla riduzione di ex ipermercati Auchan.

L’accordo è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni commerciali e alla clearance dell'Agcm con la quale Ovs si sta proattivamente confrontando.

Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs SpA, ritiene di non poter aggiungere nulla di particolare prima di cominciare l'effettiva apertura dei nuovi negozi.