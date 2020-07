Ovs Holidays: un temporary store per il mondo vacanze

È interamente dedicato all’abbigliamento per il tempo libero lo store realizzato a Jesolo Lido, in via Bafile 33. Si tratta del primo Ovs Holidays, sviluppato su una superficie di 200 mq. È un primo test che l'insegna sta sperimentando per valutarne le performance e programmare, in un secondo momento, un piano di aperture.

Il temporary store sarà aperto fino a settembre e la riapertura sarà valutata solo l'anno prossimo, dopo un'analisi dei risultati e della risposta dei consumatori. L'offerta, gestita in funzione della location e del target di riferimento, prevede abbigliamento mare, accessori, donna, uomo e bambino.

“Presentiamo un negozio incredibilmente diverso dagli standard -dice Stefano Beraldo, Ad di Ovs- concepito per i momenti di relax e offriamo a tutti una prospettiva nuova e ricca di energia. L’assortimento è una selezione di quanto già presente nei negozi di grande dimensione, arricchita da spunti di ricerca ad hoc. Chi visiterà questo store, scoprirà una Ovs nuova che però non tradisce i suoi valori di massima qualità a prezzi accessibili ”.

Il negozio impiega quattro persone e sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21.