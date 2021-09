Ovs propone la linea Piombo Donna

In tutti i negozi Ovs che già propongono la collezione maschile del brand sarà disponibile la collezione Piombo Donna, esposta in corner inseriti nei reparti donna, riconoscibili per l’immagine uniforme agli spazi che presentano le collezioni uomo. La collezione, disegnata da Massimo Piombo, si compone di circa 300 referenze tra cappotti, pantaloni, maglie, compresi gli accessori e le varianti colore.

Questa linea segue la già collaudata sperimentazione della gamma maschile che intende proporre una moda per tutti, legata alle differenti sensibilità e ai molteplici stili. "Una sfida bellissima per me -dice Massimo Piombo, direttore creativo di Ovs-. Ho potuto misurarmi con un progetto dedicato esclusivamente alla sensualità e alla bellezza, per raccontare un mondo di pezzi pensati per vestirsi liberando l'emotività femminile, dedicati alle “beautiful different people”. L'obiettivo è fondere allure e praticità, nello spirito di una collezione distintiva, ma offerta a prezzi accessibili".

La linea Piombo dedicata all'abbigliamento maschile è entrata negli store della rete Ovs, di cui è direttore creativo, lo scorso anno come vi avevamo raccontato in questo articolo, con 500 corner in altrettanti punti di vendita. Oggi la linea si amplia mantenendo gli stessi obiettivi: proporre prodotti di qualità a prezzi accessibili.