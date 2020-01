Ovs: spazi dedicati al brand Piombo in 500 punti di vendita

Il marchio del designer Massimo Piombo avrà spazi dedicati in oltre 500 store Ovs a partire dall’autunno 2020, rafforzando la collaborazione avviata. Saranno spazi declinati in proposte di collezioni dal prezzo accessibile, presentate in aree caratterizzate e riconoscibili. L’offerta comprende giacche, pantaloni, abiti, camicie, maglieria, accessori.

“Grazie a questa iniziativa desideriamo offrire ai nostri clienti l’opportunità di vestire Piombo -dice Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs-. I nostri clienti troveranno così all'interno dei nostri negozi l'autentico sapore e lo stile italiano inconfondibile di uno dei designer di maggior talento in circolazione".