Ha aperto all'aeroporto di Roma Fiumicino il primo locale Palma’s, nuovo brand specializzato nella ristorazione fast casual creato da Temakinho

Ha aperto all'aeroporto di Roma Fiumicino il primo locale Palma’s, nuovo brand specializzato nella ristorazione fast casual creato da Temakinho, catena di ristoranti nippo-brasiliani di Cigierre. Palma's (100 mq, claim: So Damn Fusion) è uno degli operatori nella nuova food court di Autogrill a Fiumicino. Proporrà un menù ricco di contaminazioni da oriente a occidente, unendo gusti esotici e diverse culture gastronomiche, dalla California alla cucina giapponese e messicana. Tra le migliori proposte gastronomiche del nuovo format, gyoza (ravioli di carne giapponesi), empanadas (fagottini ripieni, tipici dello street food argentino), nigiri (pesce crudo e riso) e nachos (spuntino croccante e speziato tipico della gastronomia mex), ma anche poke, roll (rotolini, di riso e pesce, uramaki), tacos e burritos (tortillas di farina ripiene di carne, specialità messicana); il tutto accompagnato da dolci, birre e cocktail tropicali. A completare l’offerta di Palma’s, anche prodotti preparati giornalmente per rispondere alle esigenze dei viaggiatori.

“Siamo davvero fieri dell’inaugurazione di questo nuovo format -commenta Marco Di Giusto, presidente e amministratore delegato di Cigierre- Palma’s è un brand che porta con sé tutta l’esperienza e il know-how di Temakinho, ma con un’offerta declinata in chiave fast casual per adattarsi al meglio alle esigenze dei viaggiatori e alle attuali forme di consumo. Un’occasione, per Cigierre, di sperimentare nuovi canali e nuove modalità di servizio”.



Questo e i futuri Palma's prevedono anche il servizio di asporto, con ordini e pagamenti su chiosco interno al locale, consegnati al tavolo dai collaboratori del ristorante, su vassoi e confezioni dai colori vivaci. Il layout presenta un grande bancone a forma di chiosco, rimando stilistico ai tipici chiringuitos sulle spiagge tropicali, ed è frutto della collaborazione progettuale con l’architetta Barbara Zanette, in continuità con il design dei ristoranti Temakinho.

Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione, nata 25 anni fa a Udine, è numero uno in Italia nel casual dining e nello sviluppo e gestione di ristoranti tematici con oltre 370 locali presenti in Italia e all’estero. È proprietaria dei format Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus, Pizzikotto, Shi’s e Temakinho. I ristoranti Cigierre hanno fornito nel solo 2019 oltre 30 milioni di clienti.