Billy Tacos, la catena di Roadhouse ispirata alla cucina messicana, apre il 50° locale, un traguardo raggiunto a meno di due anni dal lancio nel maggio 2021

Billy Tacos, la catena di Roadhouse ispirata alla cucina messicana, ha inaugurato oggi a Roma, nel centro commerciale Maximo (via Laurentina 865), il 50° locale, un traguardo raggiunto a meno di due anni dal lancio. Roadhouse ha infatti aperto il primo Billy Tacos nel maggio 2021, e oggi questa insegna è in 10 regioni, dal nord al sud Italia.

“L’inaugurazione di Billy Tacos in un centro importante come il Maximo di Roma fa parte di un piano di sviluppo con numeri eccezionali, che prevede l’apertura di altri 10 locali entro fine anno e il raggiungimento dei 100 ristoranti nel 2023 -spiega Nicolas Bigard, amministratore delegato di Roadhouse SpA-. Una crescita accompagnata dal successo di pubblico che accompagna ogni nostra iniziativa. Soprattutto fra i più giovani, che hanno eletto Billy Tacos come insegna di riferimento della Gen Z”.

Billy Tacos ha portato in Italia la novità dei french tacos e ha reso più familiari gli altri grandi classici dello street food messicano, come burritos, nachos e mex tacos. Non solo cibo, però. Tanti i progetti in ambito musicale e spettacolo come le collaborazioni con Esse Magazine e Scuolazoo. Le attività hanno coinvolto i clienti dei ristoranti e la grande comunità social che segue il marchio sui canali TikTok e Instagram. In partenza anche una campagna pubblicitaria su Spotify che testimonia lo swag* unico di Billy Tacos.

Roadhouse SpA (Gruppo Cremonini) catene del casual dining con locali e ristoranti in 15 regioni italiane, la più nota delle quali è Roadhouse Restaurant (170 locali in Italia), seguita da Calavera Restaurant (20 ristoranti), Billy Tacos (50 locali), Smokery (2 locali). I ristoranti Roadhouse servono ogni anno oltre 11 milioni di clienti, gli iscritti al Club Fedeltà sono 1,5 milioni. Il gruppo dà lavoro a 3.000 persone.