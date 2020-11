Pam: il nuovo superstore romano di via Laurentina

Si consolida la presenza di Pam a Roma dove opera con 45 punti di vendita tra le insegne Pam, Panorama e Pam local. L'azienda realizza un superstore in via Laurentina 865, locomotiva alimentare del centro commerciale Maximo Shopping Center. Il locale occupa un'area 4.700 mq e si avvale di un team di lavoro formato da 87 addetti.

“La nostra insegna è sempre più presente e riconosciuta dai cittadini della Capitale che ne apprezzano la qualità, il servizio e la convenienza e ai quali vogliamo offrire, oltre al classico assortimento di marca, anche prodotti del territorio e marchi locali valorizzando la filiera italiana e i prodotti a km 0” spiega Aldo Botta, direttore vendite destinazione.

Il format rimane in linea con la tradizione dell'insegna con un'offerta centrata su una convenienza continua e sulla qualità e provenienza dei prodotti con un occhio di riguardo al comparto dei freschissimi. La territorialità contraddistingue le scelte del reparto ortofrutta, la macelleria propone carne proveniente da fornitori selezionati che rispondono ad elevati standard qualitativi, sottoposta a numerosi controlli di laboratorio e lavorata all’interno del Centro Carni di Qualità Pam Panorama di Firenze. La pescheria dispone di pesce pescato nei mari locali da una flotta di pescherecci in esclusiva per Pam.

Tra i servizi sono disponibili i più moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay, i servizi di prelievo e deposito contante in cassa grazie al servizio Via Cash.

L'impegno sociale di Pam

In ottica di responsabilità sociale, Pam donerà alla Parrocchia di San Mauro Abate delle gift card che consentiranno l’acquisto di beni alimentari per le famiglie bisognose del quartiere. Per creare sinergia con le comunità di quartiere, l'insegna consegnerà, inoltre, quattro videoproiettori per lavagne lim ad altrettante classi dell’Istituto Comprensivo Domenico Bernardini di via Laurentina 710.