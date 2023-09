Pam Panorama affida a Wiit, una delle aziende leader nel mercato europeo dei servizi Cloud Computing per le imprese, la gestione dei sistemi informativi

Valore oltre 6 milioni di euro, durata sei anni. Sono gli estremi del nuovo contratto firmato da Pam Panorama SpA e WIIT (di seguito: Wiit), una delle aziende più importanti nel mercato europeo dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Private Cloud per le applicazioni critiche. Gruppo Pam affida a Wiit la completa gestione dei propri sistemi informativi. Attraverso il modello di servizio strutturato di Wiit basato su infrastrutture resilienti e sicure, il gruppo distributivo potrà usufruire di servizi digitali "ad altissima resilienza e innovazione" implementando un modello Multi-Cloud dedicato.

Grazie al supporto di Wiit, Pam realizzerà il processo di trasformazione digitale per ottimizzare la gestione del dato, dei processi e della sicurezza, garantendo operatività e massima disponibilità. I servizi critici saranno ospitati in alta affidabilità con un modello di servizio H24 nelle Premium Zones dalle quali vengono erogati i servizi Cloud di Wiit e che fanno parte delle Regioni italiane (tra le 6 Regioni europee messe a disposizione dal Gruppo Wiit).

“La scelta di Wiit è abilitante al percorso strategico intrapreso da Pam Panorama per sostenere un percorso di cambiamento ed evoluzione del nostro business - commenta Andrea Zoratti, direttore generale di Pam Panorama-. Il private cloud e la gestione dei nostri sistemi informativi da parte di Wiit saranno alla base della continuità dei nostri processi business-critical, la sicurezza dei nostri dati, la scalabilità e la fruibilità del nostro modello di business”.

“Questo nuovo accordo siglato con Pam Panorama rafforza la presenza e l’impegno di Wiit in questa regione che ha una tradizione imprenditoriale di lungo corso e in un settore strategico come il mercato della grande distribuzione organizzata -aggiunge Alessandro Cozzi, ceo di Wiit–. L’integrazione di differenti soluzioni digitali è alla base del modello di vendita di questo settore: affidandosi a partner come Wiit, le aziende del retail sono in grado di garantire resilienza e continuità di business”.