Pam Panorama: il marchio storico e la festa per i 65 anni

Doppio traguardo per Pam Panorama che festeggia i 65 anni di attività e il riconoscimento di marchio storico di eccellenza nazionale

Traguardo importante per Pam Panorama che compie 65 anni e festeggia con una serie di attività dedicate che coinvolgeranno sia i clienti che i propri collaboratori.

Fino al 7 dicembre sono in programma quattro appuntamenti “sottoprezzo” a cadenza quindicinale a prezzi bassi, mentre dal 20 ottobre al 16 novembre sarà attivo il concorso

Pam che premi! che consente ai clienti di raccogliere i bollini: ogni 20 euro di spesa o con il raggiungimento di 50 bollini Anniversario, i possessori di Carta per te riceveranno una cartolina che permetterà la vincita immediata di oltre 120.000 premi (tablet, Smartphone, bici elettrica, Smart Tv) e con l’estrazione finale sarà possibile aggiudicarsi una tra le 650 Gift Card Pam Panorama del valore di 65€ e una fantastica Jeep Avenger 100% elettrica.

Anche i collaboratori e le collaboratrici potranno aggiudicarsi premi e buoni spesa.

Marchio storico di eccellenza

Ufficializzato il riconoscimento di Pam come marchio storico di eccellenza nazionale, una raccolta dei marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni.

“La nostra azienda in questi anni è diventata grande anche grazie alle persone che rappresentano il cuore e l’anima di Pam Panorama. Davvero importante, inoltre, che a

coronamento di questo risultato arrivi anche il riconoscimento di Pam come marchio storico di eccellenza nazionale che ci rende molto orgogliosi. Guardiamo al futuro con la certezza che la nostra passione e il nostro entusiasmo siano le chiavi per lo sviluppo per i prossimi 65 anni di attività” afferma Andrea Zoratti, direttore generale Pam Panorama.