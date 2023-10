Pam Panorama stringe una nuova partnership con Acil, società proprietaria dei supermercati Kanguro, insegna storica (nata nel 1976) nella gdo italiana

Pam Panorama vuole rafforzare la sua presenza nel Veneto. Anche in funzione di questo obiettivo stringe una nuova partnership con Acil, società proprietaria dei supermercati Kanguro, insegna storica (nata nel 1976) nella gdo italiana, aderente alla centrale C3, nata anch'essa più o meno in quegli anni (perimi Settanta). Oggi Acil-Kanguro è un punto di riferimento nella provincia di Belluno con 10 punti di vendita e 200 collaboratrici e collaboratori sul territorio.

I negozi Kanguro offriranno ai clienti un assortimento più ampio e articolato in termini di servizi, arricchito dalla marca privata Pam. Kanguro e Pam Panorama intendono spingere sulla qualità e la convenienza della spesa, rafforzando la loro quota di penetrazione nella provincia di Belluno. La partnership rafforzerà la presenza delle due aziende nel territorio Veneto, regione dove entrambe le realtà hanno programmato progetti di sviluppo con attenzione su territorio e sostenibilità ambientale, e che vedrà a breve l’apertura di due nuovi punti di vendita nella provincia di Belluno.

“La condivisione dei valori, il feeling commerciale umano e professionale che abbiamo instaurato, la lunga storia delle due aziende, rende questa partnership una grandissima opportunità –commenta Andrea Zoratti, direttore generale Pam Panorama–. Con Acil lavoreremo in un territorio nel quale non siamo presenti, all’interno della nostra regione di origine. Questa partnership sarà connotata da quattro pilastri su cui verterà l’accordo: qualità dei prodotti offerti al cliente, la convenienza quotidiana, la promozione dei prodotti locali e l’attenzione alle persone che costituiscono le direttrici di sviluppo delle proficue collaborazioni intraprese dalla nostra azienda. È un modello di business nel quale crediamo, pienamente coerente con i nostri piani di sviluppo”.

“Siamo felici di poter usufruire dell’esperienza e della serietà di una prestigiosa realtà come Pam, presente sul territorio nazionale da 65 anni, che da sempre si distingue per la passione con cui offre ogni giorno alla sua clientela il meglio sia nei prodotti che nei servizi –aggiunge Gianpaolo Buzzati, amministratore di Acil–. Il percorso che ci ha portato a questa collaborazione è stato lungo e molto articolato. Siamo convinti che questa sia la corretta direzione per affrontare le sfide dei prossimi anni avendo al fianco un partner di primaria importanza a livello nazionale. Acil/Kanguro rimarrà indipendente dal punto di vista societario ma avrà la possibilità di attivare sinergie commerciali virtuose migliorando la propria competitività sul mercato ed i servizi ai clienti”.

Gestione dei freschi, attenzioni ai prodotti locali, qualità della carne, sono tre atout che rendono Kanguro Supermercati un’insegna apprezzata dai clienti. Kanguro Supermercati continuerà a offrire prodotti locali e di stagione, con frutta e verdura provenienti da colture del territorio alle quali potrà aggiungere la decennale esperienza di Pam Panorama nel selezionare, in tutta Italia, l’eccellenza delle produzioni di qualità per il reparto dei freschi.

Con questo accordo i punti di vendita Kanguro potranno ampliare l'offerta, con l'aggiunta delle private label Pam: da Pam Qualità per te alla nuova linea i Tesori dell’Arca. Continuando con BIO Pam Panorama, fino ai Veg&Veg dedicati a chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano. Non mancheranno la linea Semplici e Buoni, per chi presta particolare attenzione al proprio benessere o soffre di intolleranze alimentari; e poi Eco, detersivi e detergenti con tensioattivi di origine vegetale e completamente biodegradabili, Arkalia e Arkalia Bio Baby, per la cura e la bellezza del corpo, e Zóa, per l’alimentazione equilibrata di cani e gatti.