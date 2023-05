Pam Panorama promuove la cultura e tutela l’ambiente

#Esg. Tante le attività organizzate da Pam Panorama per promuovere la cultura e proteggere l'ambiente con il coinvolgimento attivo dei consumatori

Per sensibilizzare le nuove generazioni sulla tematica della salvaguardia ambientale e per preservare nel tempo la cultura e il patrimonio museale italiano, Pam Panorama ha attivato un serie di attività dedicate sottolineando il suo impegno per ambiente e cultura.

“ Siamo felici di poter sensibilizzare la comunità su tematiche come la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione della cultura -afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate Pam Panorama-. Per noi, comunità e vicinanza sono infatti le parole che ci accompagnano in questi anni davvero complessi; essere presenti nel territorio a noi prossimo, contribuire a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco è il nostro impegno più importante. Con queste attività pensiamo alle nuove generazioni e crediamo che investire su queste iniziative renda accessibile a tutti, soprattutto ai più giovani, il

patrimonio culturale e ambientale che appartiene alla nostra terra, all’Italia e al mondo intero”.

Le attività

Il gruppo ha voluto sostenere un progetto agroforestale che unisce tradizione e innovazione, con un’iniziativa a Bosco delle Vigne, sui Colli Berici in provincia di

Vicenza, dove l’azienda ha adottato 1000 alberi e arbusti contribuendo così al miglioramento e alla salvaguardia della biodiversità dell’area contrastando il cambiamento climatico.

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, Pam aggiunge alla lista di attività anche

l’adozione di 8 arnie situate presso l’Apicoltura Gardin in provincia di Venezia, contribuendo così alla tutela delle api e della biodiversità del luogo.

In ambito sociale, invece, Pam Panorama ha attivato importanti convenzioni con i Musei delle principali città italiane partendo da Milano, Venezia e Bologna. Lo scopo è quello di offrire alle nuove generazioni l’opportunità di conoscenza e approfondimento del patrimonio museale italiano. L’azienda regalerà alle famiglie e bambini, in modalità riservata per i clienti Pam possessori di Carta Per Te, i biglietti per un viaggio attraverso laboratori ed esperienze multimediali nei Musei Civici di Bologna, nello specifico: Collezioni Comunali d’Arte; Museo del Patrimonio Industriale; Museo civico del Risorgimento; MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna; Museo internazionale e biblioteca della musica; Museo Civico Archeologico; Museo Civico Medievale e Museo Morandi. A Venezia, sarà possibile visitare il Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue e Ca’ Pesaro Galleria Internazionale Moderna, mentre a Milano si potrà prenotare una visita all’interno del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.