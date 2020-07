Pam: via dalla centrale di acquisto Aicube

Un lungo confronto prima della decisione finale. Pam recede dalla centrale di acquisto Aicube, acquistando in questo modo autonomia. I vantaggi per l'azienda sono vari, in primo luogo potrà riprendere i rapporti con l’industria di marca su basi diverse, “privilegiando la trasparenza e la collaborazione commerciale e ponendo al centro, anziché il contratto fine a sé stesso, il cliente finale” spiega in una nota Pam. In secondo luogo potrà riprendere senza vincoli il percorso di crescita, anche per linee esterne. In questo caso l’obiettivo è “di aggregare a livello nazionale aziende imprenditoriali che operano con eccellenza assoluta a livello locale, mettendo loro a disposizione le competenze del gruppo Pam sul fronte degli acquisti, della logistica, del marketing, dell’allestimento e della gestione dei punti di vendita”.

Pam sottolinea che questa scelta permette di “superare i limiti alle quote di mercato a livello locale che avevano costretto negli ultimi tempi la politica di crescita della centrale di acquisto”.