Pappe per lo svezzamento surgelate, la novità assoluta di Vis Alimentari

La novità portata a Tuttofood 2021 da Vis Alimentari, azienda italiana che si occupa di surgelati da oltre 40 anni, riguarda una categoria mai presa in considerazione in questo segmento: stiamo parlando delle pappe surgelate pronte, ideali per i bambini nel periodo dello svezzamento, da 4 a 36 mesi, come ci ha raccontato la responsabile commerciale Chiara Stuppia, che abbiamo incontrato allo stand dell'azienda.

Il fatturato di Vis Alimentari ha toccato nel 2020 i 40 milioni di euro, realizzato grazie alle sue 20 linee produttive.

Il progetto nasce dall'acquisizione di una start up a fine 2020, Mamma M'Ama, nata dall'idea di tre mamme che cercavano un prodotto qualitativamente superiore per i loro bambini. Il progetto, inizialmente pensato per il mondo del fresco, grazie a Vis Alimentari si è industrializzato e trasformato in un prodotto per i banchi surgelati.

Fra le altre novità l’ampliamento dell’assortimento vegan e dei prodotti ricchi o arricchiti di composti benefici per la salute. Il quartier generale di Vis Alimentari è a Noale in provincia di Venezia, cui si aggiungono gli stabilimenti di Quinto di Treviso (Tv), Controguerra (Te) e la piattaforma logistica nel porto di Ancona.