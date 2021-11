Nuove soluzioni Epta per la ripresa del formato grocerant

Nella sezione di Host, fiera dedicata al mondo dell'horeca e food and beverage, che si è tenuta in contemporanea a TuttoFood 2021, Epta ha presentato alcune soluzioni per i display espositivi della pasticceria, che possono anche integrate in uno spazio che è sempre più al centro delle innovazioni all'interno dei supermercati: il grocerant.

In particolare nella gamma Eurocryor è stata presentata Visualis Pastry, la soluzione dedicata alla pasticceria moderna. Dotata di un piano espositivo alto, vetri extra-trasparenti, assenza di montanti frontali e chiusure posteriori: dettagli studiati per mettere in risalto il contenuto in presentazione e garantirne la massima freschezza. Disponibile anche in versione Torre, Visualis Pastry permette di sfruttare al meglio gli spazi e creare scenari movimentati.

Infinite le personalizzazioni possibili: i pannelli estetici vantano una base costituita da un pannello in fibre Mdf e un vestito in lamiera microforata che si adatta a qualsiasi ambiente e permette di riprodurre scritte, loghi, pittogrammi o immagini dal grande impatto scenografico come ci ha raccontato Giorgio de Ponti, produt strategy manager di Epta che abbiamo incontrato allo stand.