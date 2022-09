Parmareggio presenta il nuovo kit Snack&Vai! ad alto contenuto proteico

Il nuovo Snack si compone di una barretta di bresaola da 25g, che racchiude tutto il gusto della tradizione in un morbido, innovativo e pratico formato, e dello Snack di Parmigiano Reggiano da 17g, 100% naturale, che unisce bontà e naturalità ad un’elevata digeribilità e valore nutritivo

In linea con i trend attuali e per rispondere alle esigenze del moderno consumatore, da oggi è disponibile un nuovo kit della gamma Snack&Vai: Snack&Vai! ad alto contenuto proteico , appositamente studiato da Parmareggio in collaborazione con l’esperto in nutrizione Dott. Giorgio Donegani, per rispondere al fabbisogno energetico e proteico giornaliero sia di un adulto medio sia di uno sportivo.

Snack&Vai! ad alto contenuto proteico si compone dello Snack di Parmigiano Reggiano da 17g, 100% naturale, che unisce bontà e naturalità ad un’elevata digeribilità e valore nutritivo, e di una barretta di bresaola da 25g che racchiude tutto il gusto della tradizione in un morbido, innovativo e pratico formato per una promessa di gusto e benessere garantita da due grandi brand, Parmareggio e Casa Modena Liberamente.

Snack&Vai! ad alto contenuto proteico apporta 16g di proteine, inoltre è senza zuccheri, senza lattosio e senza glutine, 100% naturale, fonte di calcio e zinco, e ricco in fosforo.

Lo studio con l’esperto di nutrizione ha evidenziato come uno snack capace di fornire ca. 120 kcal e almeno 15g di proteine possa essere perfettamente adeguato all’alimentazione di adulti e sportivi. Se destinato allo sportivo lo snack è infatti aggiuntivo rispetto ai 5 pasti previsti nella giornata, in modo da soddisfare la necessità di far crescere la massa muscolare e/o di ripristinarla dopo gli stress prodotti dalla prestazione. Per un adulto medio che vuole tenersi in forma ed è orientato verso una dieta con ridotto apporto di carboidrati lo snack proteico sarebbe invece sostitutivo di uno dei 2 snack previsti durante la mattina o nel pomeriggio.

La ricerca di mercato realizzata prima del lancio intervistando entrambi i target obiettivo ha confermato il posizionamento evidenziando, oltre a un alto gradimento e propensione all’acquisto, come lo snack sia particolarmente apprezzato sia per l’abbinamento degli ingredienti sia per le caratteristiche nutrizionali.

Anche lo Snack&Vai! ad alto contenuto proteico, come il resto della gamma, è realizzato con un packaging in carta certificata FSC a sostegno della gestione responsabile delle foreste.

Il nuovo kit proteico va ad arricchire la Gamma Snack&Vai!, pensata per ragazzi e adulti che cercano uno snack gustoso e genuino da consumare in ogni momento della giornata, proposto in diverse combinazioni e abbinamenti per rispondere alle differenti esigenze di gusto, per una pausa all’insegna del benessere e della bontà da consumare dove si vuole.

Per saperne di più: https://parmareggio.it/detail-prodotto/94