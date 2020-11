Partecipa a B/Open Digital Edition

B/Open Digital Edition si avvicina (23/24 novembre): una piattaforma innovativa per dialogare con i protagonisti del bio food e benessere naturale. Uno spazio virtuale dove interagiscono e dialogano tra di loro buyer e aziende e dove si svolge un ricco programma di convegni, webinar ed educational rivolti ad un comparto che il Green Deal europeo ha riconosciuto come strategico per il futuro della stessa Unione europea, per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio e per il contrasto ai cambiamenti climatici. B/Open Digital Edition è una piattaforma dove è possibile interagire facilmente con tutti i produttori on line attraverso chat, one to one meeting e videocall.

Il 23 novembre alle ore 16.00 si terrà il convegno, in italiano e inglese, Democratico o specialty? L’evoluzione bio in GDO, svolto nell'ambito del progetto BIOLS.EU. Saranno proprio le insegne ad intervenire su questo argomento che ad oggi rappresenta nel settore uno dei più grossi dilemmi. Il biologico in Italia sta passando da consumo elitario a una democratizzazione sia in termini di offerta sia in termini di prezzo: come il consumatore vive e vivrà questa macrocategoria? Come sarà la sua evoluzione nel prossimo futuro? Quali le scelte dei retailer? I relatori del convegno sono Roberto Simonetto - Direttore Commerciale Carrefour, Eleonora Graffione - Presidente Coralis, Emna Neifar - Chief Commercial Officer Cortilia, Alessia Bonifazi - Head of Communications & CSR Lidl Italia. Modera Cristina Lazzati, Direttrice Responsabile Mark Up e Gdoweek.

Il 24 novembre alle ore 16.00, nel convegno svolto nell'ambito del progetto BIOLS.EU e organizzato dallo Studio Legale Santosuosso, si affronterà l’aspetto normativo dei prodotti biologici (Le opportunità di business nel settore degli alimenti biologici: aspetti normativi, etichettatura, distribuzione in Italia e all’estero). Il mercato dei prodotti bio in Europa è in continua crescita ed ha raggiunto un valore di oltre 40 miliardi di euro. Negli ultimi anni l’incremento è stato trainato dalla grande distribuzione dove il numero delle referenze Bio è aumentato esponenzialmente. Il settore presenta certamente rilevanti opportunità di sviluppo e consolidamento per produttori e distributori, ma anche criticità e complessità tra le quali gli aspetti normativi, l’etichettatura, la distribuzione.

Ampio spazio verrà dato anche al packaging attraverso il convegno, svolto nell'ambito del progetto BIOLS.EU, Nuovi materiali ecocompatibili per il food (24 novembre, ore 10.00) e organizzato dalla rivista Infopackaging, con il l’Università di Parma e il Cipack. Il packaging ha un ruolo essenziale nel preservare i prodotti, ne permette un allungamento della shelf-life, e consente la conservazione e la distribuzione in aree anche lontane dal sito di produzione. In più è anche un importante strumento di comunicazione, informazione e di marketing. Oggi è però considerato una importante fonte di inquinamento, a causa dell’enorme diffusione della plastica, e vi è un grande interesse nella ricerca di materiali alternativi che abbiano un minore impatto ambientale.

B/Open digital edition si svolgerà in contemporanea a wine2wine Exhibition, evento dedicato al settore vitivinicolo, nato dal know how di Veronafiere e che si è tradotto in un format innovativo al servizio delle aziende e in un forte segnale di rilancio del mercato e del “Sistema Italia”. L’operatore che si iscrive alla piattaforma di B/Open potrà pertanto visitare anche wine2wine Exhibition.

