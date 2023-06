Pascar (Coralis): un’offerta mirata per i consumatori rumeni

In assortimento, Pascar (Coralis) introduce 33 referenze dedicate ai consumatori rumeni con una comunicazione in lingua straniera

Secondo i dati Istat, a gennaio 2022 Taranto contava 4.117 romeni residenti. A questa categoria di consumatori il gruppo Pascar srl, socio Coralis, attivo con 15 punti di vendita nella provincia pugliese, dedica un assortimento mirato. L'idea è, infatti, di intercettare i piatti tipici della tradizione del Paese d'origine fornendo la possibilità di rivivere gusti e sapori di casa propria. Entrano, quindi, in assortimento nei negozi di via Generale Messina a Taranto, via Costantinopoli a Pulsano e via Leoncavallo a Grottaglie, 33 referenze di origine rumena: dai condimenti ai contorni di verdura, dai secondi di carne agli snack dolci per finire con i semi di zucca.

La promozione

Per comunicare l'iniziativa, il gruppo ha scelto un tone of voice ironico e giocoso. Sullo sfondo c'è una bandiera della Romania e un testo in rumeno senza traduzione in italiano quasi a voler rendere esclusiva e diretta la comunicazione con il target di clienti di riferimento.

Le dichiarazioni

"Non ci aspettavamo un'alta vendita di questi prodotti, ma abbiamo dovuto ricrederci; il passaparola tra i cittadini rumeni e la curiosità degli italiani stessi che acquistano per provare nuovi cibi hanno stupito tutti" commenta Carmine Passarelli, responsabile marketing del Gruppo Pascar.

“Sono sempre molto colpita e felice per l’intrapendenza dei soci del Consorzio Coralis e di vedere quanto il significato di prossimità, cioè di vicinanza, sia declinato nei modi più concreti e originali” interviene Eleonora Graffione, presidente del Consorzio Coralis.