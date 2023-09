Passepartout e il nuovo Puffin Crm per le Pmi

Novità alla annuale convention di Passepartout, Puffin Crm e il nuovo assetto aziendale

La software house sanmarinese Passepartout ì, nel corso dell'annuale convention Meep 2023, ha presentato le novità rivolte alle Pmi, horeca e retail. Tra queste, il nuovo software Puffin Crm, integrato con il software per la gestione aziendale Mexal e con tute le soluzioni Passepartout, tra cui anche l'eCommerce b2b e b2c con Passweb.

Il nuovo Puffin Crm di Passepartout

Il processo di acquisizioni per integrare competenze e soluzioni intrapreso da Passepartout come strategia di crescita prosegue con Puffin Crm, un prodotto che arriva dopo una ricerca durata 2 anni, frutto dell'acquisizione di un ramo d'azienda di uno dei partner Passepartout, che lo ha sviluppato. Un modo per mettere a disposizione di tutti i partner il nuovo strumento, e completare così la proposta focalizzata sulle Pmi. Dunque software di uso semplice, caratterizzati da una accessibilità ampia e dalla personalizzazione costruita nel lavoro con i clienti e i partner di vendita.

Con Puffin Crm, integrato con Mexal, è possibile centralizzare la gestione dei dati relativi a clienti e fornitori in un'unica piattaforma, per dare più efficienza ai processi aziendali. In particolarem le fasi di trattativa e pre vendita, grazie alla gestione mirata di lead e agenti. Un altro aspetto cruciale per le Pmi è quello dello scambio di informazioni con i clienti: Puffin Crm ha un portale cliente nel quale si trovano i contratti e i ticket di assistenza. Le aziende che hanno Mexal avranno il vantaggio nella gestione del magazzino e della produzione.

Il tutto si può sviluppare in un eCommerce b2b, che in ambito retail per esempio può fare da supporto all'assortimento dei negozi da parte della casa madre, con la visibilità del magazzino e una marcia in più anche nell'eCommerce b2c, con un miglior servizio al cliente finale.

Il Crm per retail e horeca

I software Passepartout per il target retail e horeca sono Retail e Menu, che vedono l'aggiunta di nuovi strumenti per la gestione dei clienti e delle prenotazioni grazie a un Crm specifico con funzionalità avanzate di segmentazione, notifiche personalizzate (SMS, mail e chat), analytics e marketing automation. Per i ristoranti, un sistema che riconosce automaticamente il cliente, gestisce le liste d'attesa e le prenotazioni dei tavoli da tutti i possibili canali che l'azienda mette a disposizione per prenotare.

I numeri di Passepartout, +22% nel 2022

Il fatturato dell'azienda è cresciuto del 22% nel 2022, ad oggi Passepartout conta 33.000 installazioni complessive e oltre 200.000 utenti attivi.

Il segmento Pmi retail alla fine del primo semestre 2023 segnava un +10%, stesso risultato per l'area commercialisti e nel comparto turistico alberghiero, nel 2022 i dati sono +33% nella ristorazione e +22% nell'ospitalità.

La scelta di crescere, oltre che in maniera organica, anche attraverso acquisizioni orientate a integrare in maniera professionale l'offerta per le aziende, ha portato alla decisione di creare una holding italiana, Gruppo Passepartout Italia, entro la quale convergono tutte le aziende acquisite nel tempo: IF Technology, Zerodo e il ramo d'azienda che ha portato al prodotto Puffin Crm.

L'altro importante passo compiuto dal Presidente Stefano Franceschini è stata la cessione di tutte le azioni ai 4 figli, conservando il proprio ruolo in azienda. Paolo Franceschini, il più attivo in azienda da sempre, con il ruolo di vice presidente del Cda, Mauro, anch'egli operativo con il ruolo di amministratore della Holding italiana, membro del Cda e direzione operativa, Elisa e Lorenzo, il figlio minore, azionisti. Una ristrutturazione che fa seguito al patto di governance che guiderà la nave aziendale senza scossoni quando verrà il momento del passaggio generazionale.