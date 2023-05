Pasta di qualità superiore e da oggi pack 100% riciclabile nella carta per la gamma integrale De Cecco

L’essiccazione lenta a bassa temperatura è il cuore del Metodo De Cecco ed è la garanzia della sua superiorità qualitativa, attestata anche dall’Università degli Studi di Milano

Il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente ha effettuato uno studio sulle principali paste integrali del mercato italiano dimostrando che l’integrale De Cecco contiene germe di grano ed è l’unica fra quelle analizzate di qualità superiore perché è quella che preserva meglio le caratteristiche organolettiche e nutritive della semola, offrendo un profumo intenso, un sapore deciso, senza gusto amaro: detto semplicemente, è più gustosa e rispettosa delle caratteristiche naturali del grano.

La linea di Pasta Integrale De Cecco da questo mese si rinnova presentandosi in nuove ed eleganti confezioni in carta con doppio fondo quadro in continuità con una costante attenzione all’ambiente, in funzione di un obiettivo pieno verso la sostenibilità nelle sue tre principali declinazioni:

Sostenibilità ambientale : la carta utilizzata per i nostri pack proviene da cartiere aderenti al programma FSC - Forest Stewardship Council - Consiglio per la Gestione Forestale , organizzazione che da più di 28 anni si prefigge l’obiettivo di salvaguardare le foreste e le popolazioni che da esse dipendono. La certificazione FSC assicura che le foreste da cui viene ricavata la cellulosa siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Sostenibilità sociale : la riciclabilità dei nostri pack nella carta è certificata da ATICELCA . Il sistema Aticelca 501/19 consiste di una metodica scientifica di valutazione in grado di determinare il livello di riciclabilità di materiali e prodotti a prevalenza cellulosica. In questo modo cerchiamo di rendere efficiente la gestione dei rifiuti presso le collettività.

Sostenibilità economica: i nostri nuovi pack sono più leggeri e compatti rispetto al passato, il nuovo materiale impiegato ha infatti reso possibile la riduzione del vuoto presente all'interno delle confezioni, con una maggiore facilità di combinazione sugli scaffali ed una conseguente ottimizzazione degli spazi.

La gamma di Pasta Integrale De Cecco, da sempre ampia e profonda, si compone di 18 referenze tra lunga, corta, minestre, minestrine e specialità e in occasione del restyling si arricchisce anche di una nuova trafila, unica nel suo genere sul segmento, quella dei Sedani Rigati.

