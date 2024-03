Pasta Martimucci e la scelta della filiera 100% Italia

Martimucci incarna l'autenticità pugliese con pasta di qualità, filiera 100% italiana e una visione sostenibile

Molino e Pastificio Martimucci è una realtà che parla di territorio e valori.

Situata ad Altamura, in Puglia, i fratelli Giuseppe, Michele e Salvatore Martimucci, hanno da sempre creduto che una azienda debba essere un valore aggiunto per il territorio, prendendo il bello della tradizione e della cultura, come nel caso dell’arte molitoria di Altamura e del grano figlio delle bellissime distese pugliesi, ma che debba anche saper restituire, portando con i propri prodotti, come ambasciatori in giro per l’Italia e per il Mondo, quei valori e quell’identità pugliesi.

La famiglia Martimucci ha da sempre sposato la scelta di mettere nelle miscele alla base della sua pasta fresca, la qualità del grano italiano e tutto il sapere e l’esperienza molitoria sviluppata negli anni con il proprio Molino.

Sono quasi trent’anni infatti, che Martimucci porta avanti la scelta della filiera 100% Italiana che oramai è diventata una vera e propria filosofia aziendale, inderogabile e distintiva.

Sin dalla metà degli anni 90’ infatti, da quando il mondo Martimucci si è allargato con la nascita del Pastificio, che si è andato ad aggiungere al Molino, nelle miscele di partenza si è voluto valorizzare il forte legame con il territorio attraverso semole realizzate e personalizzate esclusivamente dal proprio Molino, ottenute da grano non solo 100% italiano ma addirittura 100% pugliese, risultato di accordi di filiera, stretti con i coltivatori locali sulla base di capitolati specifici.

Il concetto di filiera 100% italiana è sempre stato per Martimucci un valore bivalente, da un lato sinonimo inequivocabile di qualità, dall’altro espressione unica di quella ‘’sostenibilità culturale’’ in cui crede fortemente, perché il 100% made in Italy, per Martimucci, vuol dire anche farsi portavoce di cultura e di valori identitari da diffondere, raccontare e preservare.

Così nascono le linee in gamma: la Linea Classica, la Linea Trafilate al bronzo, la Linea Senatore Cappelli e Linea Integrale. Tutte espressione di quel "credo" che si concretizza con i formati regionali più tipici, dalle orecchiette, emblema della cultura pastaia pugliese e icona della gamma del Pastificio Martimucci, agli altrettanto noti cavatelli, strozzapreti, trofie, paccheri, scialatielli, fino ai distintivi e peculiari formati pugliesi come strascinati, capunti e maritati.

La pasta fresca del Pastificio Martimucci è molto più che un semplice prodotto, è per l’azienda un vero e proprio sistema di valori che partendo dalla scelta di una filiera 100% italiana arriva a rappresentare il forte legame con il territorio e la filosofia della qualità come priorità, così da trasmettere al consumatore tutto il valore del made in Italy, della ricerca attenta dell’alta qualità e della visione sostenibile alla base del brand Martimucci.

Per maggiori informazioni visita il sito.