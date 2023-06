Patagonia: un nuovo salto in avanti

Dopo quasi 50 anni di crescita disruptive, con un modello di business alternativo a favore della sostenibilità, il fondatore Yvon Chouinard ha deciso di cedere la proprietà a un Trust e a una associazione no-profit in linea con i valori del brand

Come annunciato nel settembre 2022, il fondatore Yvon Chouinard e la sua famiglia hanno ceduto la proprietà di Patagonia, valutata in circa 3 miliardi di dollari, in parte a un Trust, un fondo fiduciario no-profit, e in parte a un’associazione ambientalista, sempre no-profit.

Una decisione radicale, ma totalmente coerente con la storia dell’azienda, la visione e i valori del fondatore. Infatti, lungo questi 50 anni di attività, Patagonia è rimasta sempre fedele alla propria mission di sviluppare un’attività economica profittevole con un basso impatto sull’ambiente. A questo scopo, ha lavorato sulla qualità dei prodotti per farli vivere a lungo e limitare la quantità degli acquisti nel tempo. In quest’ottica, fin dall’inizio, ha selezionato un numero ristretto di fornitori partner, dai quali aspettarsi non solo adeguati standard qualitativi, ma anche condivisione teorica e pratica dei suoi valori.

