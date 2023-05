Casa Nana è il quartier generale di Patatas Nana, a Senigallia, città dello chef Michele Gilebbi ideatore delle patatine in busta insieme al socio, Francesco Mazzaferri

Patatas Nana diventa un format da vivere, con l'apertura di Casa Nana. Dal 2016 frigge in olio di girasole le sue patatine, dalla classica realizzata con solo patate di varietà Agria, coltivate in Spagna (Andalusia) e puro sale fino marino, al formato fiammifero, fino ai 5 gusti della Giardiniera di Morgan e alla versione speciale in baccalà dedicata a Senigallia; da bere, sangria in lattina e bottiglia.

Casa Nana è il quartier generale di Patatas Nana, nel centro storico di Senigallia (An), città dello chef Michele Gilebbi ideatore delle chips in busta; insieme al suo socio, Francesco Mazzaferri, ha progettato il concept di aperitivo, incluso dehors su Piazza del Duca. A Casa Nana di giorno si possono acquistare tutti i prodotti firmati Patatas Nana; dalle 18 fino all’una di notte, lo spazio si trasforma in un laboratorio creativo dove cibo, vino, musica e relax saranno il fil rouge che guiderà le serate senigalliesi. Da soli o in compagnia, con la voglia di un bicchiere e uno stuzzico o di qualche tapa in più, Casa Nana, nella migliore tradizione dello chef Gilebbi, accoglie gli ospiti in un'atmosfera dallo stile spagnolo contemporaneo.

Il format di Casa Nana è particolare: non è un bar (quindi niente caffè, cappuccini, tè o altri tipi di bevande), non è un cocktail bar e non è un ristorante, anche se la carta di tapas fa già venire l’acquolina in bocca: Giardiniera di Morgan, acciughe conservate nel burro, ciotola di gazpacho, tramezzino al granchio e insalata russa, croissant cotto e tartufo estivo, flauto Iberico patanegra y tomate, rustici di pasta sfoglia, sandwich pastrami, Cecina de Buey, toast di brioche, salmone affumicato e mascarpone, Caviale nero Adamas, formaggio del giorno e pane e cioccolata Brave Beans. Da bere la Sangria e il nuovissimo Gin marchiati Patatas Nana e una lista di vini naturali.

Casa Nana non accetta prenotazioni: nei 140 mq degli spazi interni ci sono due grandi banconi e tanto spazio per sedersi, ma anche per ordinare un drink&chips al volo. E con la primavera arrivano anche le nuove Patatas Nana al tartufo nero pregiato.