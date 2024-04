Payment gateway: dieci consigli per utilizzarlo al meglio

Il payment gateway è un servizio con cui gli esercenti possono ottimizzare la gestione delle transazioni finanziarie. I dieci consigli di Adyen per usarlo al meglio durante i picchi stagionali

Sempre più spesso si parla di payment gateway per agevolare acquisti sicuri per entrambe le parti, il cliente e il venditore. Tra questi abbiamo come intermediario la banca o ente che consente al ‘nodo’ di funzionare correttamente e in tutta sicurezza. Esploriamo insieme di cosa si tratta e scopriamo insieme i vantaggi e i consigli d’uso.

Andiamo con ordine. Di cosa si tratta?

Un payment gateway è un servizio che facilita le transazioni finanziarie online, consentendo ai commercianti di accettare pagamenti tramite Internet. Funziona come un intermediario tra il venditore online e l'istituzione finanziaria che elabora il pagamento, come una banca o un processore di pagamenti.

Oggi parliamo di Adyen: una piattaforma tecnologico finanziaria che offre diverse soluzioni alle aziende per migliorare i pagamenti. Si tratta di un payment gateway, un processore e un acquirer in un’unica piattaforma: consente ai clienti di avviare i pagamenti con soluzioni quali autenticazione, risk management e ottimizzazione delle autorizzazioni. È possibile, quindi, raccogliere i dati da tutti i processi e prendere decisioni più informate. In questo modo, si migliorano le performance, ottenendo tassi di conversione e di autorizzazione più alti.

La piattaforma offre una serie di vantaggi per gli imprenditori. Ecco alcuni dei principali:

Accettazione di pagamenti online

Aumento delle conversioni

Sicurezza dei pagamenti

Gestione dei rischi

Integrazione con altre soluzioni

Rapporto costi-benefici competitivo

Dieci consigli per usare al meglio il payment gateway nei momenti di picco

Secondo un’analisi di Coldiretti/Ixè, nel 2022 gli italiani hanno speso 5,3 miliardi di euro tra Black Friday e Cyber Monday con una spesa media di 169 euro a persona e oltre quattro cittadini su dieci (43%) che anticipano l’acquisto dei regali di Natale. Ma come ottenere buoni risultati di business soprattutto nei periodi di picco di lavoro?

Scopriamo insieme come gestire il proprio e-commerce in occasioni particolari come possono essere il Black Friday e Cyber Monday, o ancora il periodo di offerte natalizie con la piattaforma Adyen e l’intelligence dei dati per ottenere successo.

Ecco dieci consigli d’uso:

integrare l’esperienza di acquisto fisica e quella digitale secondo un nuovo tipo di approccio: il phygital. Grazie a una strategia basata sui dati e investendo sulla data intelligence, l’obiettivo è quello di aumentare le vendite e fidelizzare il cliente;

assicurarsi che la piattaforma funzioni correttamente con massima stabilità e senza intermittenze per mantenere il cliente presente nell’acquisto ed evitare che si rivolga alla concorrenza;

seguire il percorso del processo di acquisto a livello globale, ma come se esistesse una conoscenza personale diretta dell’acquirente, intervenendo per esempio con azioni di remarketing;

personalizzare le offerte in base al comportamento e alle preferenze del cliente grazie a dei report integrati rappresenta un plus distintivo;

ridurre il rischio di abbandono grazie al One Click Payment: soluzione che semplifica il processo di pagamento dove basta un clic e l’inserimento del CVV, aumentando le conversioni;

mantenere un aspetto umano anche in questo mondo digitalizzato: è bene, quindi, strutturare un servizio clienti impeccabile che, unito a un processo di pagamento efficiente, crea fiducia e fidelizzazione del cliente;

prepararsi ai momenti di picco per tempo con un approccio strategico che tenga conto anche dei trend tecnologici più recenti;

eliminare le code alle casse consentendo il pagamento non più nella sola area casse, ma tramite un semplice cellulare o tablet in qualsiasi spazio

seguire la strategia dello “scaffale infinito” (endless aisle) per l’integrazione delle scorte fisiche e virtuali, in un’ottica omnicanale;

rendere la fase di checkout fluida e semplice attraverso tutti i canali, migliorando la customer experience, anche navigando sul proprio sito e testando tutte le funzionalità.

Il payment gateway di Adyen, in definitiva, rappresenta una scelta strategica utile per massimizzare i ricavi di business e migliorare la propria competitività.