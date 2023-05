Peek & Cloppenburg sbarca in Italia: primo store a Milano

Grazie all'accordo con Nhood Services Italy, Peek & Cloppenburg aprirà il suo primo punto di vendita italiano a Merlata Bloom Milano

Arriva in Italia l'insegna Peek & Cloppenburg che, grazie a un accordo con Nhood Services Italy, aprirà il suo primo punto di vendita italiano a Merlata Bloom Milano sviluppato su un'area di 5.000 mq dedicati a premium brand.

“Grazie all’accordo con Peek & Cloppenburg prosegue la nostra strategia di commercializzazione client-oriented per soddisfare i bisogni e le esigenze di ogni visitatore, proponendo brand inediti per l’Italia, al fianco di insegne high street ed eccellenze dei territori -commenta Anand Remtolla, chief commercial officer di Nhood Services Italy-. Siamo felici che un gruppo leader in Europa ci abbia scelto per l’apertura del suo primo store in Italia, un’ulteriore conferma dell’attrattività di Merlata Bloom e di cosa per noi significa innovare nel retail: migliorare la vita delle persone e rendere i luoghi in cui vivono più sani, funzionali e felici, con un triplo impatto positivo, sulle persone, sul pianeta, sul profitto”.

La rete Peek & Cloppenburg

Con oltre 160 negozi di dimensioni comprese tra 1.900 e 17.000 metri quadrati presenti in 16 Paesi europei, Peek & Cloppenburg è uno dei principali retailer multimarca di moda in Europa. L'insegna arriverà in Italia nel 2024.

"Siamo felici di aprire il nostro primo negozio in Italia all’interno di Merlata Bloom Milano. Non vediamo l'ora di far conoscere ai clienti italiani tutti i nostri prodotti pensati per ogni occasione e di offrire loro un'esperienza di shopping unica" afferma Neofit Vasilev, director sales management Austria and Eastern Europe di Peek & Cloppenburg.