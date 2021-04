Penny Market torna in tv puntando sullo stile sit-com

Nuovo investimento in comunicazione per Penny Market, che dal 28 aprile torna in onda con nuovi soggetti televisivi dove l'attrice e comica Katia Follesa è ancora una volta protagonista. La catena discount riconferma così la scelta di un linguaggio basato su ironia, semplicità ed empatia rispetto alla quotidianità.

"L’arrivo di Katia in Penny è stato un successo immediato. Prosegue quindi con soddisfazione la collaborazione che, negli episodi di prossima uscita, la vedrà alle prese con nuove sfide di spesa quotidiana", spiega Bruno Bianchini, strategic marketing director di Penny Market Italia.

Il concept della campagna 2021, affidato sempre all’agenzia The Beef, è stato ulteriormente affinato e lo sviluppo creativo ha dato vita a una sorta di sit-com in più episodi, così da aumentare il coinvolgimento potenziale. Il piano di lancio sarà declinato, con tempistiche differenti, sui media offline, canali tv e radio, online, social e digital media, sulla comunicazione InStore e volantini a partire dal 28 aprile.