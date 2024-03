Per TePe, la salute orale conta

TePe fornisce soluzioni per l'igene orale semplici, efficaci e a tutela dell'ambiente

Avere una buona igiene orale giova alla salute e al benessere generali. Da quasi 60 anni, l’obiettivo di TePe è fornire soluzioni semplici ed efficaci che rientrino in uno stile di vita sano, con benefici sul lungo termine. Di conseguenza, l’azienda svedese s’impegna a facilitare le scelte responsabili per tutelare anche l’ambiente. Il passaggio a materiali rinnovabili nella realizzazione dei prodotti TePe è iniziato nel 2021, incominciando dagli scovolini, punta di diamante del portfolio. Grazie all’utilizzo del sistema di Mass-Balance e di energia 100% rinnovabile nei siti produttivi di Malmo, in Svezia, TePe ha ridotto le emissioni di CO 2 fino a raggiungere la carbon neutrality nel 2022. Gli scovolini TePe sono leader in Europa e il marchio è ormai presente nei cinque continenti, consigliato da professionisti dentali di tutto il mondo. Utilizzare i prodotti TePe significa fare un vero passo avanti nell’igiene orale prendendosi cura anche della salute del pianeta.

La vision di TePe: sorrisi sani per la vita!

È ormai consolidato (o quasi) che per una buona igiene orale, gli indispensabili sono un buon spazzolino, meglio se con le setole morbide, e un dentifricio delicato con fluoro. Ma non tutti sanno che usare soltanto lo spazzolino non basta per mantenere una buona salute orale. Bisogna prendersi cura anche degli spazi interdentali. Gli scovolini TePe permettono di raggiungere quegli spazi per una pulizia dentale completa al 100%. Gli scovolini TePe esistono in varie dimensioni per adattarsi alle esigenze di tutti.

Tuttavia, in caso di spazi interdentali molto stretti bisogna utilizzare il filo. TePe ha una soluzione innovativa anche per questi consumatori: il primo filo interdentale realizzato con PET riciclato! Grazie ad un processo innovativo, TePe dà una seconda vita alle bottiglie di plastica evitando il ricorso al teflon, materiale molto inquinante, sempre a favore di una bocca più fresca e sana.

La crescita della categoria degli accessori per la pulizia interdentale dimostra che gli italiani sono sempre più attenti alla loro igiene orale. Lo evidenzia anche la presenza nei reparti di GDO di referenze tradizionalmente “da Farmacia”.

Per preservare il nostro ambiente qualsiasi azione conta! Pertanto, TePe incoraggia a smaltire prodotti ed imballaggi in maniera responsabile. Ulteriori informazioni sull'impegno sostenibile di TePe sono disponibili nella sezione dedicata del sito.

