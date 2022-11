Perché è importante allontanare i volatili dagli edifici. Pestbusters

Come si interviene quando esiste un'infestazione da volatili negli edifici della propria azienda, sia all'esterno sia all'interno sia all'esterno e quali strategie mettere in campo per mitigare i rischi

Dopo aver parlato di topi e insetti passiamo a parlare dei rischi che derivano da una infestazione di volatili. Come si possono allontanare dagli immobili sia all’interno ma anche all'esterno: per esempio i colombi sono una causa di degrado architettonico degli edifici e causa di problemi igienico sanitari. Come si interviene in questi casi e che modalità operative sono previste?

A dare tutte queste risposte un'esperta del settore, Ester Papa, technical manager di Rentokil Initial Italia, buon ascolto e non dimenticate di iscrivervi al webinar del 24 novembre, in cui potrete porre anche domande in diretta agli esperti di Rentokil.

Ascolta tutte le puntate di Pestbusters

Roditori

Insetti volanti e striscianti

Insetti delle derrate alimentari