Individuare ed eliminare in modo corretto gli insetti delle derrate alimentari

Nel mondo della moderna distribuzione il food rappresenta una percentuale delle vendite consistenti, è per questo che nella terza puntata del podcast PestBusters ci occupiamo degli insetti delle derrate alimentari

Nel mondo della moderna distribuzione il food rappresenta una percentuale delle vendite consistenti, è per questo che nella terza puntata del podcast PestBusters, dopo aver parlato di roditori e insetti volanti e striscianti, con Ester Papa, technical manager di Rentokil, ci soffermiamo sui parassiti che infestano le derrate alimentari, capiremo come individuarli e quali azioni sono necessarie per eliminarli.

Ascolta tutte le puntate di Pestbusters

Roditori

Insetti volanti e striscianti

In arrivo nelle prossime settimane

Volatili