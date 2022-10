Pestbusters: come evitare l’infestazione da insetti volanti e striscianti

Impariamo come riconoscere questi infestanti, quali sono le operazioni di disinfestazione e perché è importante formare il personale per ridurre i rischi

Sapevate che esistono circa 120mila specie di mosche che possono volare più di 30 km per trovare cibo, e possono trasmettere più di 200 agenti patogeni differenti, un rischio per la salute e anche per il business. Ma come si interviene in caso di infestazione di questo tipo?

Per conoscere cosa fare in caso di infestazione, quali tecniche di mitigazione si posso mettere in atto, le normative che regolano il settore e le sanzioni previste in caso di controlli non conformi, ci faremo aiutare da un'esperta del settore, Ester Papa, technical manager di Rentokil Initial Italia, buon ascolto.

Ascolta tutte le puntate di Pestbusters

Roditori

In arrivo nelle prossime settimane

Insetti delle derrate alimentari

Volatili