Pescatorum, il nuovo format di pescheria moderna di via Solari a Milano, apre alla ristorazione con la sua nuova “cucina di mare”: dai pescherecci alla tavola per un menù mediterraneo

Pescatorum ha inaugurato oggi la sua prima "cucina di mare": direttamente negli oltre 200 mq della sua pescheria in via Solari 6 a Milano. L'obiettivo è portare sulle tavole dei milanesi i migliori prodotti ittici (oltre 50 diverse varietà di pesce) del Mediterraneo, abbinando al banco del pesce fresco una formula di ristorazione che offre 63 coperti e un menù costruito su tre parole chiave: biodiversità, filiera controllata e accessibilità. Il ristorante si aggiunge al lavoro già iniziato con la pescheria per valorizzare i prodotti del Mediterraneo e dei pescatori, chiudendo circolarmente il viaggio che porta il pesce dal mare al banco di Pescatorum e poi ai piatti proposti ai clienti finali: così, alla ricerca svolta ogni giorno tra pescherecci, aste, marinerie e mercati ittici dagli addetti della pescheria, si sommerà la capacità Pescatorum di trasformare la materia prima in pranzi e cene.

“Pescatorum ha servito già il suo prodotto a migliaia di clienti in questi primi 8 mesi -commenta Filippo Mottolese, fondatore di Pescatorum-. La maggior parte ci faceva la stessa domanda: è possibile mangiare qualcosa direttamente in pescheria? Aggiungere un ristorante alla pescheria è sempre stato nei nostri programmi, ma di fronte a così tante richieste abbiamo deciso di accelerare i tempi, e così dopo aver già offerto il nostro poké (l’unico, a Milano, a base di tonno alalunga del mediterraneo e gambero rosso) e la frittura di pesce del mediterraneo, siamo pronti a servire pranzi e cene, anche in cucina, la filosofia rimane la stessa che anima la pescheria: vogliamo rendere il pesce di qualità sempre più semplice e accessibile. Con il ristorante, il cliente potrà scegliere direttamente al banco i suoi prodotti preferiti, oltre a un menù direttamente dalla cucina composto da antipasti, primi, fritti e contorni vegetariani”.

Nel menù di Pescatorum troviamo piatti che valorizzano la qualità del prodotto con una cucina semplice, cotture veloci, capaci di esaltare il gusto del pesce. Le proposte in carta spaziano dal ceviche del Mediterraneo al polpo alla ligure, dagli spaghetti alle vongole veraci alla calamarata con pesto di pistacchi, stracciatella e tartare di alalunga fino ai gamberi rosa del Mar Adriatico.

Pescatorum è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 23, con orario continuato. Il lunedì apre dalle 12 alle 23. Pranzi e cene sono serviti ogni giorno dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.