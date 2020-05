P&G rimborsa il 50% della spesa su cura casa e persona

Procter & Gamble torna a mostrarsi solidale con gli italiani anche nella fase 2 con la nuova iniziativa “Ora Riparti Da Te”. Dal 24 maggio al 23 luglio, l'azienda restituirà infatti il 50% del valore di acquisto di tutti i suoi prodotti (fino a un rimborso massimo di 50 euro per ogni scontrino).

Un progetto attivo in tutti i canali di vendita, dalla grande distribuzione alle farmacie, ai negozi di elettronica e online, che coinvolge dunque i brand Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Ambipur, AZ, Braun (Rasoi, Epilatori, Cura Capelli, Regolabarba), Clearblue, ZZZquill, Fairy, Febreze, Head&Shoulders, Herbal Essences, Kukident, Lenor, Lenor Unstoppables, MastroLindo, Olaz, Swiffer, Venus e Viakal.

Come funziona. Basterà caricare lo scontrino parlante (la fattura o l’ordine per gli acquisti online) sul sito www.oraripartidate.it o, ancora più semplicemente, inviarne una foto via Whatsapp al numero 349.933.83.39, e P&G accrediterà il rimborso sul conto corrente o sulla carta ricaricabile Postepay indicati. Potranno usufruire del cashback tutti i maggiorenni, per un massimo di due volte nel periodo di durata dell’iniziativa. Nel caso di acquisti online, in attesa della ricevuta, si potrà caricare la conferma d'ordine. Il regolamento completo è disponibile su www.oraripartidate.it.