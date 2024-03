Pinsa: un piatto completo e gustoso, adatto a tutti

La Pinsa Di Marco, pronta in pochi minuti, è equilibrata e gustosa e pensata per mettere d'accordo palati differenti

La pinsa è un piatto che ha conquistato i consumatori, perché stuzzica il palato e al tempo stesso non appesantisce. Ideale in diverse occasioni di consumo, dalla cena allo spuntino, dalla merenda all'aperitivo, è un ottimo alleato veloce da preparare e semplice da condire, sia dolce che salato.

L'originale mix di farine e pasta madre, nato da un'intuizione del 2001 di Corrado Di Marco, crea un impasto leggero e digeribile, lievitato 72 ore, con pochi grassi e zuccheri che, dopo la cottura, resta croccante fuori e morbido dentro. È un'esperienza di gusto sana e sempre diversa, ovviamente il condimento fa la sua parte, ma l'impasto ad elevata idratazione permette di non esagerare con le dosi, così da ottenere un risultato che non scende a compromessi fra golosità e benessere.

Proprio per questo la Pinsa Di Marco rappresenta una soluzione versatile che, anche in famiglia, mette d'accordo le esigenze di tutti nell'ambito di un'alimentazione equilibrata e gustosa, ideale sia per una cena in compagnia che per risolvere le improvvisate dell'ultimo minuto, oppure come semplice accompagnamento delle pietanze al posto del pane. Pronta in pochi minuti di cottura, dà il suo meglio anche con un filo d'olio e un pizzico di sale!

Un'ampia scelta a scaffale

Le molteplici esigenze che i consumatori esprimono in fatto di alimentazione ha portato Di Marco a creare un'offerta di prodotti retail molto variegata, che comprende: le proposte di Pinsa Romana impasto Classico e impasto Multicereali, i formati standard da 230g come quelli snack da 130g e la possibilità di scegliere tra tre tipologie di conservazione, la linea freezer, la frigo o l'ambiente, che sposano differenti approcci alla cucina. La lunga durata della pinsa freezer (18 mesi) la rende perfetta per chi ha bisogno di avere sempre un asso nella manica. Frigo e ambiente hanno una shelf life di 60gg, ideali per chi cucina la pinsa con una maggiore frequenza o la vuole sempre a portata di mano per ogni occasione.

Oltre a queste caratteristiche di praticità e disponibilità, Di Marco intercetta le esigenze di consumatori con necessità alimentari specifiche, perché la sua pinsa è un prodotto certificato vegan, halal e kosher, e rappresenta la soluzione ideale per mettere d'accordo palati differenti, anche allo stesso tavolo. Nuovo simbolo dell'artigianalità made in Italy e altamente conviviale, la pinsa è una proposta differenziante per la GDO, che può essere un’alternativa, ma anche un’integrazione, agli acquisti di prodotti confezionati apparentemente analoghi. L'alta qualità e le sue caratteristiche innovative la rendono davvero speciale, vale la pena di dire: provare per credere!

