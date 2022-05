Pinsami Gelo: la pinsa da conservare nel freezer

Dopo il recente lancio di Pinsami Dispensa Gourmet, il brand amplia ulteriormente la sua offerta proponendo PInsami Gelo da surgelare

Nuovi item sul mercato per il brand Pinsami che propone la base pinsa da conservare in freezer. Pinsami Gelo, disponibile sia con impasto classico sia in versione integrale, completa la gamma di referenze dopo il recente lancio di Pinsami Dispensa Gourmet. L'ultima novità del marchio è proposta in confezione da due basi pinsa per un peso di 230 gr ciascuna e una shelf life di 18 mesi al prezzo consigliato al pubblico di 4,90 euro. L'impasto è altamente digeribile, frutto di una selezione di materie prime: mix di farine di grano, riso e soia, selezionate nei migliori mulini, lievito madre, senza aggiunta di grassi animali. Inoltre, è l'unica pinsa con sale iodato protetto, una tecnologia brevettata @presal che protegge lo iodio anche alle alte temperature. L’impasto, una volta sottoposto ad una lunga e lenta lievitazione di almeno 24h, viene lavorato e steso a mano da pinsaioli che restituiscono all’impasto la forma ovale.

Si prepara facilmente in forno a temperatura di 250°C per una durata di 7-8 minuti, a seconda della farcitura scelta, dolce o salata. Il packaging evidenzia gli step di preparazione e il QR code che rimanda alle ricette e al tutorial sul sito dedicato. Nella confezione è presente inoltre l'immagine della food star del web Benedetta Rossi, ambassador di Pinsami, che propone le sue ricettazioni a base di pinsa, comparendo sulle confezioni dei prodotti.